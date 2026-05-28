Sve bosanskohercegovačke hadžije dobro, obavili najvažniji i najzahtjevniji dio hadža

Tokom prvog dana Bajrama milioni muslimana koji su obavljali hadž u Mekki pristupili su obredu kamenovanja šejtana u Mini. Hadžije su bacali kamenčiće na tri mjesta zvana džemreta.

Milioni hodočasnika u Mekki su u srijedu, prvog dana Kurban-bajrama počeli s obredom kamenovanja šejtana, a obred se nastavlja i drugog i trećeg dana bajrama.

Obred je podsjećanje na priču poslanika Ibrahima koji je kamenovanjem tjerao šejtana na tri mjesta gdje ga je šejtan pokušao odvratiti od izvršenja Božije naredbe da žrtvuje svog sina Ismaila.

Hodočasnici u bijelim ihramima suočavaju se s nesnosnim pustinjskim vrućinama dok obavljaju višednevne, uglavnom ritualne obrede na otvorenom, pri čemu su temperature u srijedu u Meki i Mini dosezale 44 stepena Celzijusa.

Saudijske vlasti pojačale su mjere zaštite od vrućine, uključujući ogromne ventilatore, raspršivače magle, rashlađene podove i kamione koji dijele pitku vodu.

Više od 1,7 miliona ljudi ove godine učestvuje u hadžu, što je blagi porast u odnosu na 2025. godinu.

Izet-ef. Čamdžić, glavni vodič Ureda za hadž i umru, kazao je da su sve hadžije prevezene na Muzdelifu, gdje su, u skladu sa šerijatskim propisima, klanjali akšam i jaciju, skraćeno i spojeno. Na Muzdelifi su boravili do ponoći, a neki i duže, zavisno od vremena dolaska.

– Nakon toga su se pješke uputili ka Mini. Prve grupe su već bile na Mini oko dva do pola tri poslije ponoći, a do jutra, oko devet sati, sve naše hadžije su stigle u hotel. Nakon bacanja kamenčića na džemretima, hadžije su se vratile u hotel u Mekku, dok se jedna grupa naših hadžija uputila ka Mini, gdje će boraviti do prekosutra, kada će se i oni vratiti u hotel – kazao je.

Dodao je da su visoke temperature na Arefatu, kao i dugotrajno pješačenje, prouzrokovali su određene zdravstvene poteškoće, ali da težih slučajeva nije bilo.

Maid Ibrahimović, član tehničkog tima, kazao je da na Mini trenutno boravi ukupno 353 hadžije i 251 hadžihanuma, a njihov boravak je u potpunosti organizovan i obezbijeđen.

– Sve aktivnosti protiču po planu. Održavamo predavanja i kontinuirano smo uz naše hadžije i hadžihanume, tako da se sve odvija u skladu sa planom i programom Ureda za hadž i umru Islamske zajednice u BiH – kazao je Ibrahimović.

Hadžije su stabilnog zdravstvenog stanja, a dr. Ajdin Rovčanin, glavni ljekar Ureda za hadž i umru, ističe da nije bilo težih slučajeva.

Kaže da su, očekivano, zbog visokih temperatura i dugog pješačenja, kod hadžija zabilježili blaže zdravstvene tegobe poput toplotnih udara, dehidracije i povišenih vrijednosti krvnog pritiska.

– Zabilježene su i pojedinačne gastroenterološke smetnje, ali nismo imali težih komplikacija niti zahtjevnijih medicinskih intervencija. Tokom kretanja ka Muzdelifi, s obzirom na dug put i pješačenje, imali smo dvije do tri intervencije kod osoba koje su bile u predkolapsnom stanju. Na licu mjesta smo reagovali, pružili pomoć i svi su bez komplikacija prebačeni u svoje hotele – kazao je.

Na kraju je dodao da je sve proteklo u relativno stabilnom i urednom stanju, prenosi MINA.