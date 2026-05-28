Detalji novog zakona o radu FBiH: otkazni rokovi, topli obrok i dodaci na plaću

Novi Zakon o radu FBiH, koji se trenutno sačinjava u formi nacrta, dodatno će unaprijediti položaj radnika u FBiH. Posebno onih u privatnom sektoru. Tvrdi to u izjavi za Fokus ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić.

Danas je trebala biti održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH s nizom tačaka koje tretiraju prava radnika, među njima kolektivni ugovor. Međutim, ona je otkazana. Ministar Adnan Delić za Fokus je dao informacije o detaljima najvažnijeg zakonskog akta koji reguliše oblast rada u FBiH. A to je Zakon o radu.

Novi Zakon o radu: Ovo su najznačajniji aspekti

topli obrok se ne ukida

otkazni rokovi ostaju na postojećem nivou

zaštitni mehanizam za otpremninu

ugovori na neodređeno vrijeme postaju pravna praksa

Zakon o radu FBiH uvodi nove institute: Naknada za ishranu, prevoz i dr.

Naime, u javnosti se pojavila informacije da bi putem novog zakona o radu, koji je u izradi, moglo doći do skraćenja rokova za otkaz, nestajanje toplog obroka, kao i još neki mehanizmi u korist poslodavca, a na štetu radnika.

Novi zakon o radu, kaže ministar Adnan Delić, uvest će nove institute, olakšati poslovanje poslodavcima i istovremeno vršiti harmonizaciju radnog zakonodavstva sa propisima Evropske unije.

“Kada su u pitanju tvrdnje koje se plasiraju u javnosti, da novi zakon pogoršava položaj radnika, posebno po pitanju otkaznih rokova, toplog obroka ili ugovora na određeno vrijeme, važno je reći da se u javnosti često pogrešno interpretiraju pojedina radna rješenja”, tvrdi Delić, prenosi Fokus.

Pojašnjava da, kada su u pitanju prava radnika, treba naglasiti da novi zakon prvi put detaljno uređuje pitanje naknada plaće i dodataka na plaću.

“Važeći zakon iz 2016. godine praktično ne prepoznaje institute poput toplog obroka, naknade za prevoz, stimulacija ili minulog rada, nego isključivo osnovnu plaću, uvećanja po osnovu rada i dodatke za otežane uslove rada. Novi zakon upravo precizno uređuje te institute, uključujući naknadu za ishranu, prevoz, minuli rad i druge dodatke na plaću, stoga su tvrdnje da se topli obrok ukida apsolutno netačne i nemoguće, obzirom da ih trenutno važeći Zakon o radu iz 2016. godine nikako i ne prepoznaje”, pocrtava Delić.

Delić: U novom Zakonu o radu ne olakšava se otpuštanje radnika

Također, navodi, netačne su tvrdnje da se skraćuju otkazni rokovi ili olakšava otpuštanje radnika.

“Otkazni rokovi ostaju na postojećem nivou. Novi zakon dodatno uvodi zaštitni mehanizam kroz jasnije uređivanje prava na otpremninu u zavisnosti od trajanja radnog odnosa kod poslodavca. S druge strane, zakon detaljnije uređuje institut probnog rada. Uvodi se mentorstvo tokom probnog rada i objektivno ocjenjivanje radnika kroz unaprijed definisane kriterije, čime se štiti i radnik i poslodavac”, naglašava ministar Delić.

Kako dalje navodi, kada su u pitanju individualni ugovori o radu između radnika i poslodavca, u novom zakonu je predviđeno da ugovori na neodređeno vrijeme postanu pravna praksa. A ugovori na određeno vrijeme moći će se zaključivati samo u jasno definisanim situacijama koje zakon prepoznaje, kao što su zamjena privremeno odsutnog radnika, rad na projektu ili privremeno povećanje obima posla.

Također, dodaje ministar Delić, uvodi se i institut sezonskog rada koji će omogućiti zaključivanje ugovora na određeno vrijeme do devet mjeseci godišnje u djelatnostima poput turizma, ugostiteljstva i poljoprivrede.

Nacrt zakona o radu: Pravo na godišnji odmor, na plaćeno odsustvo…

Naglašava i da novi zakon uvodi institut općih kolektivnih ugovora koji traju neodređeno, dok trenutno zakonodavstvo poznaje kolektivne ugovore koji traju najduže tri godine.

Zaključuje da je, dakle, posebna pažnja stavljena na institut kojeg postojeći zakon nije prepoznavao, kao i na unapređenje postojećih prava radnika, posebno kada su u pitanju pravo na godišnji odmor, pravo na plaćeno odsustvo, prava roditelja, radnog odnosa i rada u digitalnom okruženju.

“Posebno treba istaći digitalne radne platforme koje već postoje u BiH, ali do sada nisu bile normirane. Novi zakon pokušava urediti ovu oblast kako bi radnici koji rade putem digitalnih platformi bili prepoznati i zaštićeni, a poslodavci uvedeni u legalne tokove poslovanja. Također, značajno je unaprijeđen dio koji se odnosi na nadzor nad primjenom zakona, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe, posebno u segmentima koji su do sada omogućavali rad u sivoj zoni”, istaknuo je ministar Adnan Delić.