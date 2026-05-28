Velika pljačka u firmi: Braća iz BiH i rođak osumnjičeni za krađu 5,3 miliona eura

Okružni sud u Berlinu osudio je trojicu muškaraca iz Bosne i Hercegovine na višegodišnje zatvorske kazne zbog posebno teške krađe u firmi za transport novca u berlinskoj četvrti Lichtenberg.

Dvojica braće, starosti 29 i 28 godina, koji su bili zaposleni u opljačkanoj kompaniji kao brojači novca, osuđeni su na kazne zatvora od pet i po godina, odnosno pet godina i tri mjeseca. Njihov 37-godišnji rođak dobio je kaznu od četiri godine i tri mjeseca zatvora.

Sud je istovremeno naredio oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 5,3 miliona eura. Predsjedavajući sudija Alexandar Masuh u obrazloženju presude naveo je da su optuženi „zločin planirali kao porodica i djelovali poput pravih kriminalaca“.

Detalji pljačke

Prema utvrđenim činjenicama, braća su 21. decembra 2025. godine u prostorijama firme spakovala velike količine novca u torbe, nakon čega su ih iznijeli iz objekta. Njihov rođak pomogao je pri utovaru novca u unaprijed pripremljeno vozilo za bijeg.

Sud je naveo da su u blizini mjesta pljačke čekali i drugi članovi porodice, a ukradeni novac je kasnije raspoređen u dodatna vozila i privremeno sakriven na više lokacija u Berlinu i brandenburškom gradu Bad Freienwaldeu.

Najstrože kažnjeni 29-godišnjak, koji je radio kao šef smjene, imao je pristup sefu i mogućnost njegovog otvaranja. Nakon pljačke, braća su otputovala u Bosnu i Hercegovinu sa po 50.000 eura, dok je njihov rođak, prema navodima suda, bio zadužen za brojanje i skrivanje ostatka novca.

Milioni još nestali

Istražitelji su sredinom januara u podrumu jedne stambene zgrade u Berlinu pronašli i zaplijenili 2,15 miliona eura. Međutim, više od tri miliona eura ukradenog novca još nije pronađeno.

Sva trojica optuženih priznala su učešće u pljački i izvinila se pred sudom. Tokom postupka, 29-godišnjak je preko svog advokata izjavio kako su zaposleni u firmi „s vremena na vrijeme maštali o tome šta bi bilo kada bi imali makar milion od tog novca“.

„Prepustio sam se tim misaonim igrama“, rekao je optuženi tokom suđenja.

S druge strane, 37-godišnji rođak tvrdio je da su braća od njega preuzela nekoliko torbi punih novca, ali da ne zna gdje je ostatak sakriven.

Krili se u BiH

Mjesec dana nakon pljačke, 37-godišnjak se sam predao policiji. Braća su gotovo dva mjeseca provela skrivajući se u Bosni i Hercegovini prije nego što su se vratila u Njemačku, gdje su uhapšena.

Od trenutka hapšenja sva trojica se nalaze u istražnom zatvoru.

Tužilaštvo je tokom procesa tražilo kazne između tri i po i šest i po godina zatvora, dok su odbrane predlagale jedinstvene kazne od po tri i po godine. Presuda još nije pravosnažna.