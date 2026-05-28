Određen jednomjesečni pritvor za policijskog službenika Edina Halilovića

Općinski sud u Tuzli je dana 27.05.2026. godine donio rješenje kojim je osumnjičenom Edinu Haliloviću iz Tuzle određena mjera pritvora u trajanju od 1 (jednog) mjeseca, zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlašćenja – iz člana 383. stav 1. KZ F BiH. Na osnovu do sada prikupljenih dokaza proizilazi osnovana sumnja da je isti kao policijski inspektor iskoristio svoj službeni položaj na način da je osumnjičenoj osobi otkrio podatke o provođenju posebnih istražnih radnji, odnosno postupio suprotno etičkom kodeksu policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK. Za navedeno krivično djelo je propisana kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci do 5 (pet) godina, a za koje se može izreći kazna zatvora od 3 godine i teža kazna u smislu odredbi člana 146. stav 1. tačka c) ZKP FBIH.

Na navedeno rješenje osumljičeni ima pravo žalbe u roku od 24 sata od dana prijema rješenja.