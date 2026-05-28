Danas smjena sunca i oblaka, ponegdje mogući pljuskovi

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, građane Bosne i Hercegovine danas očekuje promjenljivo vrijeme uz smjenu sunčanih i oblačnih perioda, dok su u pojedinim dijelovima zemlje mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature će i dalje biti visoke, posebno na jugu zemlje gdje će dostići i do 33 stepena.

– U četvrtak 28.5.2026. preovladavat će umjerena oblačnost, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 33°C.

U Sarajevu će preovladavati umjerena oblačnost. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 26°C – naveli su iz FHMZ.