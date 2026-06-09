Federalno ministarstvo finansija saopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine, u ukupnom iznosu od 34.085.251,11 KM.
Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći), te invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 29.055.216,38 KM.
Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva finansija.
FMF: Nalozi za isplatu invalidnina za maj 2026. godine upućeni bankama
Federalno ministarstvo finansija saopćilo je da su osigurana sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, te nositelje ratnih odlikovanja za maj 2026. godine, u ukupnom iznosu od 34.085.251,11 KM.