Planinari iz Srebrenika napravili planinarski podvig, prešli preko 70 kilometara

Članovi Planinarskog društva “Majevica” Srebrenik su, u protekla tri dana napravili planinarski podvig.



Naime, osmočla ekipa, predvođena vodičem Dževadom Muslimovićem, prešla kompletnu Premužićevu stazu relacijom Zavižan – Alan – Baške Oštarije u dužini od 57 km.

Ako se na sve to doda da su nekoliko puta napravili uspon na vrhove: Gromovača – Crikvena -Kozjak- Lubenovac – Alančić i Seranski kuk ukupno su u tri dana prešli preko 70 kilometara.



“Cjelokupan doživljaj se ni približno ne može pokazati fotografijama i riječima osim ako se ne doživi”, kažu učesnici pohoda.

