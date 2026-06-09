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Planinari iz Srebrenika napravili planinarski podvig, prešli preko 70 kilometara

By admin
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Članovi Planinarskog društva “Majevica” Srebrenik su, u protekla tri dana napravili planinarski podvig.

Naime, osmočla ekipa, predvođena vodičem Dževadom Muslimovićem, prešla kompletnu Premužićevu stazu relacijom Zavižan – Alan – Baške Oštarije u dužini od 57 km.

Ako se na sve to doda da su nekoliko puta napravili uspon na vrhove: Gromovača – Crikvena -Kozjak- Lubenovac – Alančić i Seranski kuk ukupno su u tri dana prešli preko 70 kilometara.

“Cjelokupan doživljaj se ni približno ne može pokazati fotografijama i riječima osim ako se ne doživi”, kažu učesnici pohoda.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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