Predložena mjera pritvora za Hamida Taletovića (64) iz Banovića

Postupajući tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona je Kantonalnom sudu Tuzla stavio prijedlog za određivanje mjere pritvora za Hamida Taletovića (64) iz Banovića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo na okrutan način, dva pokušaja ubistva i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Taletović je osumnjičen da je u jutarnjim satima 7. juna 2026. godine u naselju Čifluk na području Banovića došao na parcelu na kojoj je kosio njegov komšija N.Ć (54) i iz automatske puške ispalio više hitaca prema njemu, ranio ga, te mu prišao dok je ležao i iz neposredne blizine ispalio u njega još nekoliko hitaca i usmrtio ga nanijevši mu više prostrelnih i ustrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka i nogu.

Osumnjičeni je, u namjeri da ih usmrti, ispalio više hitaca i prema bratu i supruzi preminulog, koji su bili u blizini i pokušavali pomoći oštećenom, prilikom čega je četrdestesedmogodišnjoj A.Ć nanio dvije teške tjelesne povrede u predjelu abdomena i desne natkoljenice, nakon čega je pobjegao u pravcu Banovića.

Policijski službenici PU Banovići su osumnjičenog pronašli i lišili slobode odmah nakon počinjenih krivičnih djela.

Uviđaj na mjestu događaja su obavili dežurni tužilac i istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK. Osumnjičeni je nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Taletovića.

Istražne radnje i potrebna vještačenja su u toku, saopšteno je iz Kantonalnog Tužilaštva TK.