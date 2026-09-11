Fond za zaštitu okoliša FBiH dijeli 2 miliona KM: Građanima novac za energetsku efikasnost i električna vozila

Fond za zaštitu okoliša FBiH izdvaja 2 miliona KM za energetsku efikasnost stambenih objekata i kupovinu novih električnih vozila.

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH donio je odluku o raspisivanju dva javna poziva iz oblasti energetske efikasnosti, ukupne vrijednosti dva miliona KM.

Riječ je o Javnom pozivu za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2026. godinu – JP EE SS 2026 (ukupan iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom pozivu je 1.500.000 KM) na koji se mogu prijaviti fizičke osobe (građani) vlasnici stambenih objekata.

Također, bit će raspisan Javni poziv za dodjelu sredstava za kupovinu novih električnih vozila za 2026. godinu – JP EV 2026 (ukupan iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom pozivu je 500.000 KM) na koji se mogu prijaviti pravne i fizičke osobe, obrti i srodne djelatnosti.

Vrijeme trajanja javnih poziva je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine.

Javni pozivi će biti objavljeni 16. septembra ove godine u Službenim novinama Federacije BiH, Večernjem listu i Avazu, a integralni tekst Javnih poziva na web stranici Fonda: www.fzofbih.org.ba i na stranici aplikacije putem koje će se podnositi prijave sa potrebnom dokumentacijom: www.e-prijava.fzofbih.org.ba.

Aplikacija putem koje će se podnositi prijave će biti dostupna od 16. septembra u 8.00 sati, te će biti otvorena do utroška sredstava, saopćeno je iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208108/fond-dijeli-2-miliona-km-gradanima-novac-za-energetsku-efikasnost-i-elektricna-vozila