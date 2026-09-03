Sinoć otvoren savremeni Kino centar u Srebreniku projekcijom filmskog hita “Odiseja”

Srebrenik je sinoć dobio savremeni Kino centar, čime je nakon dugogodišnje pauze filmska projekcija ponovo vraćena u naš grad.

Kino centar donosi savremenu tehnologiju, vrhunsku sliku i zvuk, ali i mnogo više – novi prostor za druženje, kulturu, umjetnost i zajedničke trenutke.



Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bijelić, koji je imao priliku i zvanično otvoriti Kino centar, poručio je da građani Srebrenika više ne moraju putovati u druge gradove kako bi gledali velike filmske hitove.



Prva projekcija donijela je veliki filmski spektakl „Odiseja“, a Kino Centar Srebrenik već od narednih dana nastavlja sa bogatim programom za sve generacije.







A najmlađe očekuje posebna filmska avantura već u subotu, 5. septembra, kada je na programu animirani film „Patrolne šape“

Nova filmska priča Srebrenika upravo je počela.