Kino Srebrenik: Patrolne šape – Dino avantura u subotu od 12 sati

Nakon velikog svjetskog hita „Odiseja“, kojim je sinoć počela nova kino priča u Srebreniku, već u subotu od 12 sati naše novo kino otvara najmlađim sugrađanima.

Za njih je pripremljena posebna filmska avantura, sinhronizovani animirani film „Patrolne šape“.

Nova avantura omiljenih Patrolnih šapa vodi nas pravo u svijet dinosaura!

Čekaju vas uzbudljivi zadaci, puno zabave, timskog duha i, naravno, hrabra ekipa koja je uvijek spremna priskočiti u pomoć.

Ulaz je besplatan, a svoje ulaznice možete rezervisati na telefon broj 035/645-839.



Nakon što njihov brod zahvati misteriozna oluja, kuce iz PATROLNIH ŠAPA prinudno su se nasukale na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura. Tamo upoznaju psića Reksa, koji je godinama zarobljen na ostrvu i postao je pravi stručnjak za sve što ima veze sa dinosaurima. Međutim, njihov glavni rival, gradonačelnik Hamdinger, u pokušaju da iskoristi prirodne resurse ostrva, započinje nepromišljeno kopanje i slučajno izaziva erupciju ogromnog, uspavanog vulkana. Psići iz PATROLNIH ŠAPA suočeni su s nizom opasnih, dinosauruski velikih spasilačkih misija kakve do sada nisu imali, jer moraju da zaustave Hamdingera prije nego što sve na ostrvu zauvijek nestane.

Očekujemo vas u novom Kino centru. Dobro nam došli naši najmlađi.