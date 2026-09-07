Sergej Barbarez objavio spisak igrača za UEFA Ligu nacija

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine krajem mjeseca septembra kreće u novu kampanju, nakon što je ovog ljeta nastupila na FIFA Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Naš nacionalni tim će započeti novu epizodu u okviru UEFA Lige nacija, a ove godine će nastupiti B diviziji ovog takmičenja, gdje će u okviru grupe 4 odmjeriti snage sa reprezentacijama Poljske, Rumunije i Švedske.

Ono što je zanimljivo jeste da će četiri od šest susreta naša reprezentacija odigrati u razmaku od samo deset dana, od 25. septembra do 5. oktobra.

Najprije će reprezentacija Bosne i Hercegovine gostovati Poljskoj 25. septembra, zatim će 28. septembra gostovati Rumuniji, nakon čega slijede dvije domaće utakmice 2. oktobra protiv Švedske i 5. oktobra protiv Poljske.

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez je objavio spisak igrača na koje računa u ova četiri susreta.

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Salko Hamzić.

Odbrana: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović.

Vezni rad: Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Kenan Busuladžić, Ermin Mahmić, Nail Omrović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

Napad: Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Haris Tabaković, Edin Džeko.

Pretpozivi: Dennis Hadžikadunić, Benjamin Tahirović, Ajdin Hasić i Dino Beširović.

Podsjetimo, na utakmici protiv Švedske 2. oktobra napadač i kapiten našeg nacionalnog tima Edin Džeko odigrat će svoju posljednju utakmicu u najdražem dresu, čime će biti stavljena tačka, ne samo na njegovu reprezentativnu karijeru, već i na jednu epohu u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine.