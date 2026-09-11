Nova pravila za ulazak građana BiH u EU: Uvodi se i naknada od 20 eura

Građani Bosne i Hercegovine koji putuju u Evropsku uniju do kraja godine mogu očekivati još jednu značajnu promjenu.

Nakon uvođenja EES sistema, koji je promijenio proceduru na vanjskim granicama EU i doveo do velikih gužvi, posebno tokom ljeta, uskoro bi trebao biti uveden i ETIAS – elektronska putna autorizacija koja će biti obavezna za građane zemalja kojima nije potrebna viza za kratkotrajne boravke.

Evropska unija planira da ETIAS počne s radom u posljednjem kvartalu ove godine. Tačan datum još nije objavljen, a iz Bruxellesa je saopćeno da će biti objavljen nekoliko mjeseci prije početka primjene sistema.

Ono što je već poznato jeste da će zahtjev koštati 20 eura, da će se podnositi online te da će autorizacija, nakon odobrenja, važiti do tri godine ili do isteka pasoša – zavisno od toga šta nastupi ranije.

Šta je ETIAS?

ETIAS je Evropski sistem za informacije i autorizaciju putovanja.

Važno je odmah naglasiti da ETIAS nije viza. Građani BiH i dalje će imati bezvizni režim za kratkotrajna putovanja u zemlje koje primjenjuju ovaj sistem. Međutim, morat će prije putovanja podnijeti elektronski zahtjev i dobiti odobrenje.

U praksi, ETIAS je zamišljen kao sigurnosna provjera prije putovanja za građane zemalja kojima nije potrebna viza. Sličan princip već postoji u nekim drugim državama, poput američkog sistema ESTA.

Cilj ETIAS-a je da se prije dolaska putnika provjeri postoje li sigurnosni ili drugi relevantni razlozi koji bi mogli predstavljati rizik, ali i da se olakša putovanje većini osoba koje ispunjavaju propisane uslove.

Sistem će se primjenjivati u 30 evropskih zemalja: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Kipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Islandu, Italiji, Latviji, Lihtenštajnu, Litvaniji, Luksemburgu, Malti, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj, Portugalu, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Španiji, Švedskoj i Švicarskoj.

ETIAS nije isto što i EES

ETIAS i EES nisu isti sistemi i imaju potpuno različite uloge.

Dok se ETIAS završava prije putovanja, EES se primjenjuje na vanjskoj granici EU. Riječ je o sistemu za registraciju ulaska i izlaska državljana zemalja koje nisu članice EU.

Prilikom prelaska granice kroz EES se bilježe podaci o putniku, uključujući biometrijske podatke, odnosno fotografiju lica i otiske prstiju.

To znači da uvođenjem ETIAS-a EES ne prestaje važiti.

Kada oba sistema budu u potpunosti primijenjena, putnik iz BiH koji putuje u EU morat će imati važeći ETIAS, a na granici će proći i proceduru registracije kroz EES.

Kako će se podnositi zahtjev?

Nakon početka primjene sistema zahtjev će se podnositi elektronski, putem službene web stranice ETIAS-a ili službene mobilne aplikacije.

Za prijavu će biti potrebni važeći pasoš i platna kartica za osobe koje plaćaju naknadu.

Na službenom portalu EU navedeno je da će putnik morati unijeti lične podatke i podatke iz putne isprave. Obrazac će sadržavati i pitanja koja su relevantna za sigurnosne provjere.

Posebno je važno da podaci koje unesete u prijavu budu identični podacima u pasošu.

Zahtjev bi trebao biti relativno jednostavan i popuniti se za kratko vrijeme. Većina zahtjeva trebala bi biti obrađena automatski, a u velikom broju slučajeva odluka bi trebala biti donesena za nekoliko minuta.

Ipak, u pojedinim slučajevima postupak može trajati znatno duže.

Ako bude potrebna dodatna provjera, postupak može trajati do četiri dana. Ukoliko budu zatražene dodatne informacije ili dokumenti, rok može biti produžen na 14 dana.

Ako bude potreban razgovor, odnosno intervju, postupak može trajati do 30 dana.

Zbog toga se putnicima savjetuje da zahtjev ne podnose neposredno pred polazak, već dovoljno ranije.

Koliko će koštati ETIAS?

ETIAS će koštati 20 eura po zahtjevu.

Prvobitno je bilo planirano da naknada iznosi sedam eura, ali je Evropska komisija kasnije povećala cijenu. Kao razlozi za povećanje navedeni su veći operativni troškovi, inflacija i usklađivanje sličnih sistema za autorizaciju putovanja u drugim zemljama.

Važno je da se naknada ne plaća prilikom svakog putovanja.

Nakon odobrenja, ETIAS će omogućavati više putovanja sve dok je važeći i dok putnik koristi isti pasoš.

Koje podatke će biti potrebno navesti?

Od putnika će se tražiti:

ime i prezime, datum i mjesto rođenja, spol i državljanstvo

adresa prebivališta, e-mail adresa i broj telefona

podaci o roditeljima

podaci iz putne isprave

nivo obrazovanja i trenutno zanimanje

zemlja prvog planiranog boravka i adresa odredišta

podaci o ranijim krivičnim osudama

informacije o ranijim putovanjima u ratne ili sukobljene zone

informacije o eventualnim ranijim odlukama o povratku.

Posebni podaci bit će potrebni i osobama koje imaju člana porodice koji je državljanin zemlje obuhvaćene ETIAS-om ili državljanin treće zemlje koji ima pravo slobodnog kretanja u EU prema pravilima evropskog prava.

U tom slučaju bit će potrebno navesti lične podatke člana porodice i objasniti prirodu porodične veze.

Ako neko podnosi zahtjev u ime putnika, morat će navesti svoje ime i prezime, kao i naziv i kontakt podatke organizacije ili kompanije, ukoliko je primjenjivo. Također će biti potrebno navesti odnos s osobom za koju se zahtjev podnosi i potvrditi da su obje strane potpisale izjavu o zastupanju.

Šta ako u međuvremenu promijenite pasoš?

Ovo je veoma važno.

ETIAS nije samo vezan za osobu već i za pasoš s kojim putuje.

Iako autorizacija može važiti do tri godine, ona je elektronski povezana s konkretnim pasošem. Ako pasoš istekne, ističe i ETIAS koji je s njim povezan.

Zbog toga osoba koja dobije novi pasoš mora podnijeti novi ETIAS zahtjev.

Osnovno pravilo bezviznog boravka se, međutim, ne mijenja.

Za građane BiH i dalje važi pravilo prema kojem u zemljama obuhvaćenim bezviznim režimom mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.

Šta ako ETIAS zahtjev bude odbijen?

Ako zahtjev bude odbijen, putnik će dobiti informaciju o tijelu koje je donijelo odluku i razlozima odbijanja.

Bit će navedene i informacije o mogućnosti podnošenja žalbe.

Pravo na žalbu postoji, a postupak se provodi u skladu s pravilima zemlje koja je donijela odluku o odbijanju.

Moraju li djeca imati ETIAS?

Ovo je posebno važno za porodice koje planiraju putovanja u EU.

Maloljetnici su oslobođeni plaćanja naknade, ali to ne znači da su oslobođeni obaveze posjedovanja ETIAS-a.

Djeca mlađa od 18 godina neće plaćati naknadu od 20 eura, ali će za njih biti potrebno podnijeti zahtjev ukoliko im je ETIAS potreban.

Isto pravilo važi i za osobe starije od 70 godina. One su oslobođene plaćanja naknade, ali nisu automatski oslobođene obaveze posjedovanja ETIAS-a.

Ko ne mora imati ETIAS?

Prema pravilima EU, ETIAS neće biti potreban građanima zemalja koje primjenjuju ovaj sistem, kao ni državljanima Irske i određenim osobama koje već imaju odgovarajuću boravišnu ispravu ili vizu.

Od obaveze će, pod određenim uslovima, biti oslobođeni i pojedini nosioci diplomatskih, službenih i posebnih pasoša.

Posebna pravila primjenjuju se i na osobe s dvojnim državljanstvom.

Naprimjer, ako osoba ima državljanstvo Srbije i državljanstvo države članice EU koja primjenjuje ETIAS, za putovanje bi trebala koristiti odgovarajući evropski pasoš. U tom slučaju ne putuje kao državljanin treće zemlje i nije joj potreban ETIAS.

Da li ETIAS treba ako u EU putujete automobilom?

ETIAS nije vezan za vrstu prijevoza.

To znači da će biti potreban bez obzira na to putujete li avionom, autobusom, vlastitim automobilom, vozom ili brodom.

Posebno je važno da prijevoznik može provjeriti da li putnik ima potrebno odobrenje prije ulaska u prijevozno sredstvo.

Zbog toga ETIAS nije nešto što će se rješavati na granici. Autorizaciju će biti potrebno dobiti prije putovanja.

Da li ETIAS garantuje ulazak u EU?

Ne.

Dobijanje ETIAS-a ne predstavlja automatsku garanciju ulaska u Evropsku uniju.

ETIAS je jedan od uslova za putovanje, ali konačnu odluku o tome da li osoba ispunjava sve uslove za ulazak donose granične vlasti.

To znači da putnik na granici i dalje može biti pitan za pasoš, svrhu putovanja, dužinu planiranog boravka ili dokaz o tome da ima dovoljno novca za boravak.

Granične vlasti provjeravat će i druge uslove, uključujući valjanost putne isprave.

Pasoš, između ostalog, treba biti važeći najmanje tri mjeseca nakon planiranog odlaska iz zemalja koje primjenjuju ETIAS i ne smije biti stariji od deset godina.

Pazite na lažne ETIAS stranice

Kako se bude približavao početak primjene sistema, očekuje se i povećan broj web stranica koje će nuditi „pomoć pri prijavi“.

EU je već upozorila na mogućnost zloupotreba.

Problem može biti u tome što bi pojedine stranice mogle naplaćivati znatno više od službene naknade od 20 eura.

Još veći rizik predstavlja mogućnost da lažne stranice od putnika traže lične i finansijske podatke pod izgovorom da podnose zahtjev u njihovo ime.

Zbog toga je veoma važno koristiti samo službenu ETIAS web stranicu i službenu aplikaciju kada sistem bude pokrenut.

Deset stvari koje svaki putnik treba znati:

ETIAS nije viza.

Građani BiH morat će imati ETIAS za kratka putovanja u 30 evropskih zemalja koje primjenjuju sistem.

Prema trenutnom planu EU, primjena bi trebala početi u posljednjem kvartalu ove godine.

Tačan datum početka još nije objavljen.

Naknada će iznositi 20 eura.

Osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina oslobođene su plaćanja, ali ne i obaveze posjedovanja ETIAS-a ako im je potreban.

Odobrenje će važiti do tri godine ili do isteka pasoša.

S jednim važećim ETIAS-om moguće je više puta putovati, uz pravilo 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.

ETIAS se dobija prije putovanja, dok se EES registracija obavlja na vanjskoj granici.

ETIAS ne garantuje automatski ulazak u EU – konačnu odluku donosi granična kontrola.

Za sada nema razloga za paniku niti za žurbu. ETIAS još nije počeo da se primjenjuje, a tačan datum početka bit će naknadno objavljen.

Kada sistem bude uveden, građane BiH čeka još jedna obavezna procedura prije putovanja u zemlje koje primjenjuju ETIAS. Ipak, najvažnije je da se bezvizni režim za kratkotrajni boravak u EU ne mijenja.