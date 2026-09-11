Danas testni izbori širom BiH: Testira se tehnologija za Opće izbore

Testni izbori danas se održavaju širom BiH od 9 do 15 sati radi provjere izbornih tehnologija prije Općih izbora 4. oktobra 2026.

U svim općinama/gradovima u Bosni i Hercegovini danas će od 09.00 do 15.00 sati biti održani testni izbori koji se organizuju i provode kao simulirani izborni proces u uslovima koji, u najvećoj mogućoj mjeri, odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu.

Kako su naveli iz Centralne izborne komisije BiH, za potrebe testnih izbora svaka općinska/gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje, na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja. Na imaginarnom biračkom mjestu bit će omogućeno testno glasanje za glasače sa područja općine/grada odnosno osnovne izborne jedinice gdje se provode testni izbori.

U pojedinim općinama/gradovima, osim testnih izbora na imaginarnim biračkim mjestima, testno glasanje organizovat će se i na pojedinim biračkim mjestima koja se koriste u redovnom izbornom procesu.

Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka za potrebe provođenja testnih izbora, u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka.

Testni izbori provode se kao pripremna aktivnosti, u smislu člana 20. 16e stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa.

Cilj testnih izbora je da se, kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa, provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti i u interakciji sa izbornim procedurama, učesnicima u izbornom procesu i drugim relevantnim sistemima, uz istovremenu provjeru ispunjenosti tehničkih uslova za njihovu primjenu u izbornom procesu.

Rezultati testnih izbora predstavljaju osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za preduzimanje dodatnih aktivnosti prije njihove primjene na dan Općih izbora, 04. oktobra 2026. godine.

Centralna izborna komisija je pozvala birače da učestvuju na testnim izborima, kao i općinske/gradske izborne komisije da na pogodan način animiraju birače da se odazovu na testne izbore.

U prilogu adrese testnih biračkih mjesta, koje je objavila Centralna izborna komisija BiH:

Adrese testnih biračkih mjesta