JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ d.d. – Obavijest o situaciji s vodosnabdijevanjem

JP Vodovod i kanalizacija “Srebrenik” objavilo je saopštenje o trenutnoj situaciji s vodosnabdijevanjem na području Grada Srebrenika u kojem stoji:

“JP Vodovod i kanalizacija „Srebrenik“ d.d. Srebrenik želi upoznati javnost sa izuzetno ozbiljnom situacijom u sistemu vodosnabdijevanja na području Srebrenika.

Trenutno najveći problem, pored svih ostalih problema sa kojima se susrećemo već više od tri mjeseca (povećana potrošnja vode zbog visokih temperatura, zalijevanje cvijeća i zelenih površina, pranje betonskih i asfaltnih površina, punjenje montažnih bazena i slično) je dugotrajna suša i potpuni izostanak kišnih padavina, zbog čega je velika većina bunara i izvorišta kojima upravljamo u potpunosti presušila, ili radi sa smanjenim kapacitetom.

S tim u vezi, smatramo potrebnim obavijestiti vas da su svi bunari na mjesnim područjima Tinja i Podorašje i to: „Školski bunar“ u Podorašju, bunar „Ekonomija“ u Tinji i „Željeznički bunar“ u Tinji u potpunosti presušili. Izvorište „Kugića vrelo“ u Bjelavama i izvorište „Glib“ u Brdima rade sa smanjenom izdašnošću, na približno 50% svog uobičajenog kapaciteta. Na mjesnom području Špionica izvorište „Trešnjevac“ i izvorište u Gornjim Hrgovima rade na približno 30 % svog kapaciteta. Stanje bunara B1 i bunara B3 u Srebreniku, je izuzetno teško, obzirom da rade sa svega 10% svog kapaciteta.

Posebno zabrinjava stanje lokalnih i porodičnih bunara u Kugama, Likama, Cagama, Lipju, Ljenobudu i drugim naseljima koji su većim dijelom presušili, zbog čega su brojni građani kojima su ti bunari predstavljali osnovni i primarni izvor vodosnabdijevanja, sada u potpunosti oslonjeni na javni vodovodni sistem.

U ovakvoj situaciji, gotovo cjelokupan sistem vodosnabdijevanja trenutno je oslonjen na bunare B6 i B7 koji se nalaze na području Srebrenika. Iz njih se trenutno snabdijeva oko 6.000 domaćinstava, zbog čega je njihova izdašnost od presudnog značaja za stabilnost kompletnog sistema vodosnabdijevanja. Nažalost, i njihova izdašnost je zbog dugotrajne suše smanjena za približno 3 l/s.

Korisnicima sa mjesnih područja Tinja i Podorašje voda se doprema putem tri cisterne, tako da se svakodnevno angažuje od osam do deset cisterni. Na ovaj način se dopremi oko 100 m3 vode dnevno, koje se istresaju u bazene, iz kojih se potom distribuira našim korisnicima. To predstavlja značajan finansijski i organizacioni trošak za Grad Srebrenik i naše Preduzeće. Problem dodatno usložnjava činjenica da pojedini korisnici u nižim zonama veoma brzo potroše raspoloživu vodu, a nerijetko stvaraju i zalihe, zbog čega korisnici u višim zonama ostaju bez vode.

Situacija bi bila još teža da naše Preduzeće ne ulaže maksimalne napore u smanjenju gubitaka u vodovodnoj mreži. Svaki dan naše ekipe otkrivaju i otklanjaju više kvarova, čime u sistem vraćamo na desetine hiljada kubnih metara vode, koje bi, bez naše intervencije, bile izgubljene.

Na kraju, iskreno se nadamo da će u periodu koji je pred nama doći do stabilizacije vremenskih prilika, prije svega kroz smanjenje visokih temperatura i pojavu značajnijih kišnih padavina. Takve vremenske prilike bile bi od izuzetnog značaja za postepeno obnavljanje izdašnosti izvorišta i bunara, čime bi se stvorili uslovi da se sistem vodosnabdijevanja postepeno stabilizuje, i u konačnici vrati u redovan režim rada.

Hvala vam na razumijevanju, strpljenju i povjerenju”, poručili su iz ovog preduzeća.