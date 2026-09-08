Večeras počinje Liga prvaka: Derbi velikana odmah na programu, evo kada igraju bh. reprezentativci

Nova sezona UEFA Lige prvaka počinje večeras, a već prvog dana ligaške faze na programu je šest utakmica.

Među njima se posebno izdvaja veliki okršaj Real Madrida i Intera, dok će Manchester City gostovati Portu, a Borussia Dortmund dočekati Villarreal.

Za ljubitelje fudbala u Bosni i Hercegovini posebno će biti zanimljivo pratiti prvo kolo zbog reprezentativaca BiH koji nastupaju u klubovima učesnicima Lige prvaka.

Spektakl u Madridu

Program u utorak otvaraju AEK i LASK, odnosno Club Brugge i Aston Villa, čije utakmice počinju u 18:45 sati.

Od 21 sat igraju se još četiri susreta. Borussia Dortmund ugostit će Villarreal, Porto će odmjeriti snage s Manchester Cityjem, Lille dočekuje Real Betis, dok je najveći derbi večeri rezervisan za Real Madrid i Inter na Santiago Bernabéuu.

Raspored za utorak, 8. septembar:

18:45 – AEK Atina – LASK

18:45 – Club Brugge – Aston Villa

21:00 – Borussia Dortmund – Villarreal

21:00 – Porto – Manchester City

21:00 – Lille – Real Betis

21:00 – Real Madrid – Inter

Zmajevi u centru pažnje narednih dana

Bh. publika više razloga za praćenje Lige prvaka imat će u srijedu i četvrtak.

U prvom kolu u srijedu se, između ostalog, sastaju Stuttgart našeg Ermedina Demirovića i Viking.

Među klubovima aktuelnih reprezentativaca BiH koji su izborili ligašku fazu nalazi se PSV Eindhoven Esmira Bajraktarevića, koji u četvrtak dočekuje Shakhtar Donetsk od 18:45 sati.

Ligaška faza i ove sezone broji 36 klubova, a svaki od njih odigrat će osam utakmica protiv osam različitih protivnika.

Prvo kolo traje tri dana, od 8. do 10. septembra, dok će posljednje, osmo kolo biti odigrano 27. januara 2027. godine.