Nova poslovna zona u Tuzli: Kreka sjever nudi gotovo 14 hektara za investicije

Tuzla je usvojila Zoning plan poslovne zone Kreka sjever, čime su stvoreni planski uslovi za nove poslovne objekte i investicije.

Tuzla je napravila novi korak ka širenju poslovnih kapaciteta u zapadnom dijelu grada. Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je Zoning plan poslovne zone “Kreka sjever”, čime se stvaraju planski uslovi za daljnje uređenje gotovo 14 hektara prostora i realizaciju novih poslovnih investicija.

Vijećnici su na sjednici održanoj 10. septembra jednoglasno usvojili Zoning plan poslovne zone „Kreka sjever“, kao i odluku o njegovom provođenju.

Riječ je praktično o nastavku razvoja postojeće poslovne zone, za čije proširenje, prema informacijama iznesenim tokom pripreme planskog dokumenta, već postoji interes novih investitora.

Gotovo 14 hektara za poslovne sadržaje

Zona obuhvata površinu od oko 13,94 hektara, između Željezničke stanice Kreka Nova i regulisanog korita rijeke Jale. Sa zapadne strane povezana je s Putničkim terminalom i transverzalom T1, dok se prema istoku nastavlja na područje na kojem već postoje proizvodni i poslovni sadržaji.

Kreka sjever nije potpuno nova poslovna zona. Za ovo područje još 2014. godine izrađen je Regulacioni plan, čija je važnost u međuvremenu istekla.

Na osnovu ranijeg plana izgrađen je dio saobraćajne, vodovodne, kanalizacione i elektroenergetske infrastrukture, kao i nekoliko poslovnih objekata.

Izradi novog planskog dokumenta pristupilo se nakon odluke Gradskog vijeća iz januara ove godine, a jedan od ključnih razloga je evidentiran interes privrednika i poduzetnika za izgradnju malih i srednjih poslovnih kompleksa u blizini grada.

Novi planski okvir trebao bi omogućiti veću fleksibilnost prilikom definiranja budućih objekata i njihovo prilagođavanje konkretnim potrebama investitora.

Prije novih objekata potrebna sanacija dijela zemljišta

Ipak, stavljanje cijelog prostora u funkciju zahtijevat će i značajne zahvate na terenu.

U središnjem dijelu zone nalazi se deponija otpada površine oko jednog hektara, pri čemu se procjenjuje da debljina sloja otpada iznosi oko šest metara. Planskom dokumentacijom predviđeno je njegovo potpuno uklanjanje i odvoz na gradsku deponiju, nakon čega bi teren trebalo nasuti odgovarajućim materijalom i pripremiti za gradnju.

Na području zone nalazi se i vodena akumulacija površine oko 5.100 kvadratnih metara i dubine oko tri metra.

Planirano je njeno isušivanje i zatrpavanje, ali bi zahvat mogao biti tehnički zahtjevan zbog podzemnih voda, zbog čega je potrebno odgovarajuće dreniranje terena.

Dodatni izazov predstavljaju nekadašnje korito rijeke Jale i dijelovi nasutog zemljišta različitog sastava. Zbog toga će prije izrade projekata budućih objekata biti potrebna detaljna geomehanička ispitivanja pojedinačnih lokacija.

Interes investitora pokrenuo novi razvojni ciklus

Uprkos zahtjevnim uslovima na pojedinim parcelama, dio zone već je infrastrukturno opremljen i koristi se za poslovne namjene.

Grad Tuzla je i prethodnih godina na ovom lokalitetu nudio zemljište investitorima putem osnivanja prava građenja. Tako je 2024. godine raspisan javni oglas za četiri gradske nekretnine u Kreki sjever, namijenjene gradnji poslovnih objekata. Licitacija je održana 15. aprila, a Gradsko vijeće je potom dalo saglasnost za zaključenje ugovora s najpovoljnijim ponuđačima.

Usvajanjem novog Zoning plana sada je stvoren planski okvir za nastavak razvoja cijelog područja, dok će dinamika novih investicija zavisiti i od rješavanja infrastrukturnih i geotehničkih izazova na još neuređenim dijelovima zone.

IZVOR: AKTA.BA

https://www.akta.ba/investicije/projekti/208090/tuzla-siri-poslovnu-zonu-kreka-sjever-za-investicije-spremno-gotovo-14-hektara