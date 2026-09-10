FSBiH odredio cijene ulaznica za Džekin oproštaj: Zapad 60,00 KM, tribina istok 50,00 KM, tribina sjever i jug 40,00 KM.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u Ligi nacija će na stadionu Bilino polje u Zenici odigrati utakmice sa Švedskom (02.10.2026. u 20:45 sati), Poljskom (05.10.2026. u 20:45 sati) i Rumunijom (17.11.2026. u 20:45 sati).

Cijene pojedinačnih ulaznica za narednu utakmicu će iznositi: tribina ZAPAD 60,00 KM, tribina ISTOK 50,00 KM, tribina SJEVER i JUG 40,00 KM.

U odnosu na prethodne domaće utakmice našeg nacionalnog tima ulaznice su skuplje za 10 KM.

Ulaznice za oktobarske utakmice sa Švedskom i Poljskom će biti puštene u pretprodaju od 11.09. do 13.09. gdje će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na https://bhff.fans/bs/ platformu do 10.09.2026. godine.

S obzirom na to da je baza registrovanih navijača četiri puta veća od kapaciteta stadiona, registracija na platformu ne garantuje kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu, do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica.

U pretprodaji će biti moguće kupiti maksimalno dvije ulaznice po nalogu.

Prilikom kupovine korisnici će dobiti potvrdu o kupljenoj ulaznici, dok će im validne ulaznice s QR kodom, radi smanjenja mogućnosti zloupotrebe, biti dostavljene putem e-maila 24 sata prije početka utakmice.

Pod istim uvjetima od 18.09.2026. biće moguće kupiti i ulaznice za novembarsku utakmicu sa Rumunijom.

Podsjetimo da se protiv Švedske od dresa Zmajeva oprašta Edin Džeko.