Konaković izdao nalog za protjerivanje dvoje diplomata Srbije iz BiH

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković saopćio je danas da će iskoristiti svoje zakonsko pravi i dio diplomatskog kora Ambasade Srbije u Sarajevu proglasiti ‘personom non grata’.

Kako je kazao, Ministarstvo će djelovati na osnovu odluke Predsjedništva BiH iz 2004. godine po kojoj ministar vanjskih poslova ima nadležnost da proglasi nepoželjnim uposlenike Ambasade, dok je Predsjedništvo BiH jedino nadležno za protjerivanje ambasadora neke države.

“Okolnosti su vanredne i situacija je ozbiljna. U skladu sa Pravilnikom o proglašavanju nepoželjne i neprihvatljive osobe, koju je Predsjedništvo BiH usvojilo 2004. godine, koju je potpisao tadašnji predsjedavajući Dragan Čović, danas sam u skladu sa ovom odlukom, koja kaže da Predsjedništvo BiH donosi odluku o proglašenju ambasadora i konzula, a ministar uposlenicima i diplomatskom koru. Donio sam odluku da BiH napuste Milan Dulanović, vojni ateše u ambasadi Srbije u BiH i Darko Maksimović, savjetnik predstavnik BIA-e. Ove dvije osobe imaju rok od 48 sati na puste BiH. Protjerane su iz BiH i poručujemo im da se ponašaju u skladu sa zakonima BiH”, rekao je Konaković.

On je dodao da je MVP danas donijelo odluku o povlačenje saglasnosti na zajednički deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima i ragionalnoj saradnji koja je trebala biti potpisana u oktobru u Crnoj Gori.

“Nećemo to potpisati dok imamo ovakvu Srbiju. Ovo nije prikaldno. Obavijestili smo Crnu Goru o tome, s njihove strane nema problema. Sa ovakvom Srbijom papire i floskule i dobrosusjediskim odnosima nećemo potpisavati”.

Onda je komentirao izjave šefice EK Ursule von der Leyen i Antonia Koste, predsjednika Vijeća EU.

“Popravljaju štetu koju je napravila njihova glasnogovornica. Ali i u toj ispravljenoj kažu nekoliko individualaca i izbjegavaju da imenuju pravog krivca a to je Aleksandar Vučić. Da pitam Ursulu kako bi se ona ponašala da komesari EU rade iste stvari? Da je Vučić smijenio neke ljude to bi možda imalo smisla. Da je reagirao odmah nakon utakmice gdje smo vidjeli poruku ‘pravac Potočari’, možda bi dio kredibiliteta čovjek koji je organizator svega ovoga, vratio nazad. Ali nije”, rekao je Konaković.

On je dodao da diplomate Srbije imaju pravo žalbe, ali da ipak trebaju napustiti BiH u roku od 48 sati.

“Poništiti ćemo diplomatske kartice što imaju i sve drugo. Pozivamo predstavnike ostalog diplomatskog kora da ne sarađuju sa ovim osobama”, istakao je on.

Ovakve odluke uslijedile su nakon što je Konaković još jučer saopćio da će učiniti sve da se diplomatski odnosi Srbije i BiH svedu na minimum, a sve zbog sahrane ratnom zločincu Ratku Mladiću uz državne i vojne počasti u Beogradu.