Nakon sunčanih dana stiže promjena: Kiša, pljuskovi i grmljavina, poznato šta slijedi za vikend

U Bosni i Hercegovini jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme, a u većem dijelu zemlje registrovani su kiša, pljuskovi i grmljavina. Bez padavina je u istočnim i sjeveroistočnim područjima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ BiH).

Danas će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima puhat će vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 13 i 17 stepeni, a na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 20 i 27 stepeni, a na jugu do 30 stepeni.

U Sarajevu će biti djelimično vedro, uz povremenu mogućnost pljuskova. Najviša dnevna temperatura zraka bit će oko 26 stepeni.

Kakvo nas vrijeme čeka za vikend?

U subotu, 12. septembra, bit će većinom umjereno, a u centralnim i istočnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu od 18 do 22, dok će najviša dnevna biti između 20 i 25 stepeni, a na jugu do 30.

U nedjelju, 13. septembra, u Hercegovini će biti pretežno sunčano, dok će u Bosni biti umjerene oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se većinom između 7 i 12 stepeni, na jugu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stepeni, na jugu do 30.

Početkom sedmice više sunca

U ponedjeljak, 14. septembra, u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 8 i 13 stepeni, na jugu do 17, dok će najviša dnevna biti uglavnom između 21 i 26 stepeni, na jugu do 29.

U utorak, 15. septembra, u Bosni će biti oblačnije prije podne, a rijetko može pasti malo kiše. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 9 i 14 stepeni, na jugu do 18, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu do 30 stepeni.