TK modernizuje policiju: Formira se odsjek za dronove i nadzor iz zraka

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj sjednici dala je saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacione pretpostavke za efikasnije djelovanje Uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove.

Izmjenama se uređuje raspored pojedinih poslova unutar Uprave policije, a naglašena je i potreba nastavka kadrovskog jačanja, odnosno popunjavanja potrebnog broja policijskih službenika i stvaranja uslova za njihovo interno napredovanje.

Cilj tih promjena je povećanje operativne sposobnosti policije i kvalitetnije, brže i sigurnije izvršavanje zakonom propisanih poslova. U tom smislu značajnije novine su i unaprjeđenje organizacije Sektora za upravno – pravne i kadrovske poslove, kroz formiranje posebnih odsjeka u okviru navedenog sektora u Upravi policije, kao i formiranje Odsjeka za bespilotne letjelice i zračno osmatranje u okviru Ureda direktora Uprave policije, koji će omogućiti stručno i plansko korištenje bespilotnih letjelica za potrebe nadzora i osmatranja, prevencije i rasvjetljavanja krivičnih djela, praćenja sigurnosno značajnih događaja, nadzora saobraćaja, traganja i spašavanja, te postupanja u vanrednim situacijama.

Time se očekuje brže i kvalitetnije prikupljanje informacija sa terena, ali i povećanje sigurnosti policijskih službenika tokom složenijih intervencija, saopćeno je iz Vlade TK.