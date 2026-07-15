Gorivo u BiH uskoro ponovo skuplje

Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi se narednih dana odraziti i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini, a procjene ekonomskih analitičara govore da bi vozači na benzinskim pumpama mogli plaćati između pet i sedam feninga više po litri.

Cijena barela nafte Brent premašila je 85 dolara, što je ponovo pokrenulo očekivanja o rastu maloprodajnih cijena goriva. Iako su cijene na domaćem tržištu u proteklih mjesec i po značajno pale, novi rast na svjetskom tržištu mogao bi prekinuti taj trend.

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević ocijenio je da se trenutno cijene goriva kreću ispod tri marke po litri, ali da bi na pojedinim benzinskim pumpama mogle premašiti taj iznos. Ipak, smatra da je realnije očekivati da će se cijene zadržati u rasponu od 2,70 do 2,90 KM po litri, prenosi portal Bljesak.

Rast cijena nafte povezuje se s novim tenzijama na Bliskom istoku, koje su izazvale zabrinutost na globalnim tržištima i povećale očekivanja novog inflatornog pritiska.

Maloprodajna cijena goriva ne zavisi isključivo od cijene sirove nafte, već i od troškova transporta, prerade u rafinerijama i drugih tržišnih faktora, koji su također u porastu.

Iz Inspektorata entiteta Republika Srpska navode da tržišna inspekcija nastavlja kontrolu formiranja cijena goriva te podsjećaju da su distributeri obavezni poštovati maksimalne trgovačke marže propisane odlukom Vlade RS.

Vlada RS produžila je subvenciju od 10 feninga po litri goriva do sredine avgusta, a mjera se primjenjuje kod 45 distributera u ovom entitetu. U entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje je na snazi ograničenje trgovačkih marži.

Ekonomist Saša Grbovac upozorava da česte oscilacije cijena energenata otežavaju planiranje poslovanja privrede te ističe da se u javnosti često postavlja pitanje zbog čega pojeftinjenje energenata ne dovodi do bržeg pada cijena ostalih proizvoda.

Dodatnu neizvjesnost na tržištu izazivaju sukobi na Bliskom istoku, uključujući razmjenu vojnih udara između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, kao i mogućnost otežanog ili skupljeg prolaza tankera kroz Hormuški moreuz, što bi moglo dodatno povećati cijene nafte na svjetskom tržištu i posljedično utjecati na cijene goriva u Bosni i Hercegovini.

(Vijesti.ba)