Amerikanac na granici s BiH nije prijavio 50.000 dolara, kažnjen sa 12.900 eura

Državljanin Sjedinjenih Američkih Država, koji je bio suvozač u vozilu registarskih tablica BiH, nije prijavio carinicima Hrvatske iznos gotovine od 50.000 američkih dolara iz carinskog područja Evropske unije.

Kako navodi Carinska uprava Hrvatske, carinski službenici su na graničnom prelazu Maljevac u ponedjeljak, 13. jula, spriječili pokušaj nezakonitog iznosa gotovine od 50.000 američkih dolara.

“Kao suvozač u vozilu bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, prilikom izlaska iz carinskog područja Evropske unije nije ispunio obavezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, pisanim ili elektronskim putem propisanog obrasca”, naveli su iz Carinske uprave Hrvatske i dodali:

“Zbog utvrđenog prekršaja izrečena mu je novčana kazna od 12.900 eura”.

Takođe, istog dana državljaninu Sjedinjenih Američkih Država izdan je prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju.

Carinska uprava Hrvatske podsjeća da su putnici pri ulasku u Evropsku uniju i izlasku iz nje obavezni prijaviti gotovinu od 10.000 eura ili više, odnosno njenu protivvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca nadležnim tijelima.