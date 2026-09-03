Građani prijavili gotovo 300 krivičnih djela: SIPA pokreće istrage

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) tokom augusta 2026. godine registrovali su ukupno 295 poziva i prijava građana, od kojih je 91 sadržavala korisne informacije o krivičnim djelima i njihovim izvršiocima.

Na osnovu tih informacija sačinjena su 91 kriminalističko-obavještajna izvještaja, saopćeno je iz SIPA-e.

Putem telefonske linije Krimolovci tokom augusta zaprimljen je ukupno 191 poziv. Od tog broja, 20 poziva sadržavalo je korisne informacije koje su se odnosile na krivična djela i njihove izvršioce.

Građani su krivična djela mogli prijaviti i putem elektronskog obrasca dostupnog na zvaničnoj web stranici SIPA-e. Na ovaj način zaprimljene su 104 prijave, od kojih je 35 sadržavalo korisne informacije.

Tokom augusta SIPA-i je pristiglo i 17 povratnih informacija, po kojima su postupali policijski službenici ove agencije ili su ih nadležnom policijskom tijelu dostavili drugi organi.

Pored prijava i informacija, policijski službenici SIPA-e pružili su i 52 savjeta građanima koji su ih kontaktirali putem anonimnog i besplatnog telefonskog broja Krimolovci 080 020 505.

Iz SIPA-e podsjećaju građane da putem ovog telefonskog broja mogu anonimno i besplatno dostaviti informacije koje mogu pomoći u rasvjetljavanju krivičnih djela i identifikovanju njihovih izvršilaca.