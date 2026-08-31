Na prvom Beach ParaVolley European Championshipu reperezentacija BiH osvojila zlatnu medalju

Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je zlatnu medalju na prvom Beach ParaVolley European Championshipu, održanom u Ljubljani, i tako se upisala u historiju kao prvi evropski prvak u ovoj disciplini.

Bh. reprezentacija je do evropskog zlata stigla odličnim nastupima tokom cijelog prvenstva, još jednom potvrdivši kvalitet i kontinuitet bosanskohercegovačke paraodbojke na međunarodnoj sceni.

Boje Bosne i Hercegovine u Ljubljani branili su Sabahudin Delalić, Adnan Manko, Ermin Jusufović i Elvis Šerifović, predvođeni selektorom prof. dr. Ifetom Mahmutovićem.

Posebno individualno priznanje pripalo je Adnanu Manki, koji je proglašen za MVP-a Evropskog prvenstva.

Još jedan veliki rezultat, još jedno evropsko zlato i još jedan razlog za ponos!