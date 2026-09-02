Nakon višemjesečnog zastoja: Kandidati u TK konačno mogu polagati vozački

Skupština TK zatražila je da se svim kandidatima omogući polaganje vozačkih ispita, bez obzira na status autoškole u novom sistemu.

Skupština Tuzlanskog kantona okončala je spor između autoškola i resornog ministarstva. Kandidati sa područja TK koji su proteklih sedmica čekali da pristupe polaganju vozačkih ispita, konačno će moći proces privesti kraju. Zastupnici su jednoglasno donijeli zaključak da polaganje bude omogućeno svim kandidatima, bez obzira na to je li autoškola u kojoj su se osposobljavali, registrirana u novom aplikativnom softveru.

Odluci Skupštine TK prethodilo je višesedmično nezadovoljstvo dijela autoškola zbog načina na koji je uveden novi informacioni sistem za proces osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita. Autoškole su tvrdile da nisu protiv digitalizacije, ali su odbijale pristupiti sistemu pod tada postavljenim uslovima. Zbog toga su u proteklom periodu organizovali nekoliko protesta.

“Posljedice su već ogromne. Pa zamislite da negdje oko 40 privrednih subjekata ne radi već tri mjeseca, oko 1000 kandidata je u procesu obuke”, kaže Arnela Hasić, sekretar Udruženja autoškola i instruktora tuzlanske regije.

Predstavnici autoškola nekoliko puta su tražili da kandidatima bude omogućen nastavak polaganja prema važećim zakonima i pravilnicima, nezavisno od toga da li je autoškola pristupila novoj aplikaciji. Međutim, iz resornog ministarstva su podsjetili da su digitalizaciju uveli kako bi smanjili nepravilnosti u radu i uticali na poboljšanje sigurnosti u saobraćaju.

“Nekim auto školama smo zabranili obuku za teoretski dio i pokušavali smo da poduzmemo određene korake, međutim, da bismo ovaj problem sistemski riješili mi moramo uvest novi alat, a to je digitalizacija”, govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK (SDA).

Novi digitalni sistem rada do sada je prihvatilo 20 autoškola, a 38 nije.

“Mi imamo sad situaciju da neki ljudi su privilegovani i mogu da rade, a neki koji su registrovani i plaćaju svoje obaveze ne mogu da rade. Ja stvarno ne razumijem zbog čega se to radi”, navodi Dževad Hadžić, zastupnik SDP-a u Skupštini TK-a.

Skupština je sada od resornog ministarstva zatražila da svim kandidatima koji ispunjavaju uslove omogući polaganje, bez obzira na status njihove autoškole u aplikativnom softveru. Drugim zaključkom nadležnom ministarstvu i autoškolama ostavljen je rok od šest mjeseci da osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita.