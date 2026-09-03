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Nazire se kraj ljeta i postepen ulazak u ranu jesen

By admin
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Kasno ljeto polako se privodi kraju, a prema trenutnim prognozama meteorologa stranice BHMETEO.ba, druga dekada septembra mogla bi donijeti značajniju vremensku promjenu.

Prvih desetak dana septembra proteći će u znaku kasnog ljeta i sušnog vremena. Ipak, nakon 10. septembra prognoze sve više ukazuju na osjetniji pad temperatura i dolazak padavina.

Kako navode meteorolozi BHMETEO.ba, riječ je o svojevrsnoj vremenskoj prekretnici koja bi mogla označiti postepen ulazak u ranu jesen.
U drugoj dekadi septembra očekuje se temperaturno ugodniji period, primjereniji dobu godine, uz prijeko potrebne padavine koje bi predstavljale olakšanje nakon dužeg sušnog perioda.

Prema trenutnim prognozama, upravo period nakon 10. septembra donosi kraj ovogodišnjeg kasnog ljeta.

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