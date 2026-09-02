Veličao osuđenog ratnog zločinca: Državljanin BiH ekspresno kažnjen u Hrvatskoj

Državljanin (43) BiH ekspresno je kažnjen u Hrvatskoj zatvorom od 15 dana uz primjenu uslovne osude ukoliko u godini dana ne počini prekršaj, zbog, kako navode tamošnji mediji, veličanja generala Ratka Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora u Hagu, gdje je preminuo u četvrtak.

Policijska uprava ličko-senjska saopštila je danas, u srijedu, 2. septembra, da su pripadnici Stanice granične policije Korenica sproveli kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim državljaninom BiH “koji je svojim ponašanjem ispunio obilježja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira”.

Za šta ga terete

“Sumnjiči se da je putem društvene mreže isticao slike, simbole, pjesme i tekstove kojim je sadržajem javno odavao počast i iskazivao zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine, čime je izazvao uznemirenost, nelagodu i osjećaj povrijeđenosti kod građana”, saopštila je Policijska uprava ličko-senjska.

Kriminalističko istraživanje

Kako su dodali, nakon sprovedenog kriminalističkog istraživanja 43-godišnjak je uz optužni prijedlog doveden u nadležni sud i kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 15 dana uz primjenu uslovne osude ukoliko u godini dana ne počini jedan ili više prekršaja.

U objavama je, prema pisanju hrvatskih medija, zahvaljivao Mladiću za “slobodu” te poručivao da “nikada neće biti zaboravljen”.