Servisne informacije: Vatrogasci gasili tri požara, u jednom pomogli policajci i mještani

POLICIJA – U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika evidentirano je 1 narušavanja javnog reda i mira.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljeno je 90 pregleda, 1 kućna posjeta i 1 terenska intervencija, 2 pacijenta su, sanitetskim vozilom prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik gasila je 2 požara. U 13:01 sati Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Srebrenik dojavljeno je da je na području Gornjeg Srebrenika, u zaseocima Džafići i Junuzovići, došlo do požara. Na intervenciju su upućena 2 vatrogasna vozila sa 5 vatrogasaca. Na mjesto intervencije stigli su u 13:11 sati. Požarom je bilo zahvaćeno oko 40 duluma niskog rastinja, voćnjaka, dio mezarja i stabala. Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je dalje širenje požara i nastanak veće materijalne štete te sprijecen pozar da ugrozi nekoliko stambeni objekata.

Požar je lokalizovan u 14:15 sati, dok je intervencija u potpunosti završena u 15:00 sati. U gašenju požara i sprječavanju njegovog daljeg širenja učestvovali su i mještani, kao i pripadnici Policijske stanice Srebrenik. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik zahvaljuje se mještanima i policiji na pruženoj pomoći i saradnji tokom intervencije.



Drugi požar su gasila na području naselja Bare, ulica Džemala Bijedića.

Po zaprimljenoj dojavi, na mjesto intervencije upućena je ekipa PVJ Srebrenik sa jednim vatrogasnim vozilom i dva vatrogasca.

Dojava o požaru zaprimljena je u 17:47 sati. Požar je lokalizovan i ugašen u 18:31 sati, nakon čega su vatrogasci izvršili kontrolu požarišta i osigurali mjesto. intervencije.

Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je imala intervenciju na gašenju požara u firmi AM namještaj u Špionici.Požar je lokalizovan i ugašen. Pored toga imali su i 9 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije na području Grada Srebrenika.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

VODOVOD – Korisnici gradskog vodovoda: Mjesno područje Tinja i Podorašje i pojedina naselja u Mjesnom području Duboki potok, kao prigradskim djelovima grada je uvedena redukcija.