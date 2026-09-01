Srebrenik domaćin regionalnih susreta u našoj zemlji WPS koalicije (žena-mir-sigurnost)

U organizaciji udruženja žena “Srebrenke”, Srebrenik je proteklog vikenda bio domaćin prveih velikih regionalnih susreta u našoj zemlji WPS koalicije (žena-mir-sigurnost), gdje je učestvovalo više od dvadeset udruženja članica “Ujedinjenih žena BIH”.

Na ovom susreta udruženja žena iz Srebrenika dobila su priliku da se priključe koaliciji i da potpišu memorandum i postanu članice velikog udruženja pod nazivom: “Ujedinjene žene BIH i dijaspore” koje broji više od 60 članova širom naše zemlje.

Sastanci i druženje održani su u Hotelu Park u Srebreniku.

Tema sastanka bila je uočavanje i rješavanje problema u našim lokalnim zajednicama koji najviše pogađaju žensku populaciju.