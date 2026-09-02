U 99. godini preminuo Raif Dizdarević, bivši predsjednik Predsjedništva SFRJ

Preminuo je Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ, istaknuti bosanskohercegovački i jugoslovenski diplomata, političar i učesnik Narodnooslobodilačke borbe.

Dizdarević je preminuo jutros u Sarajevu u sedam sati.

Rođen 9. decembra 1926. godine u Fojnici, Dizdarević je već u ranoj mladosti stupio u Narodnooslobodilački pokret. Kao sedamnaestogodišnjak 1943. godine odlazi u partizane, gdje se aktivno bori protiv fašističkih okupatora. Antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini ostali su temeljna okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja.

Nakon završetka Drugog svjetskog rata i obrazovanja na Visokoj diplomatskoj školi u Moskvi, Dizdarević posvećuje život diplomatiji i državničkim poslovima. Tokom bogate diplomatske službe obnašao je dužnosti u ambasadama SFRJ u Bugarskoj, Sovjetskom Savezu i Čehoslovačkoj, stičući ogromno iskustvo u godinama Hladnog rata i kompleksnih geopolitičkih previranja.

Politički uspon Raifa Dizdarevića u Bosni i Hercegovini kulminirao je obnašanjem funkcije predsjednika Predsjedništva SR BiH u periodu od 1978. do 1982. godine. Njegov rad u ovom periodu bio je usmjeren na ekonomski i infrastrukturalni razvoj SR BiH, kao i na jačanje njenog ravnopravnog položaja unutar jugoslovenske federacije.

Nakon rada na republičkom nivou, Dizdarević preuzima najviše državne funkcije na federalnom nivou. Prvo je od 1982. do 1984. godine obnašao dužnost predsjednika Skupštine SFRJ, da bi potom preuzeo poziciju saveznog sekretara za inostrane poslove (1984–1988), gdje je predstavljao Jugoslaviju na međunarodnoj sceni i održavao bliske veze s Pokretom nesvrstanih.

Svoju političku karijeru krunisao je stupanjem na čelo države kao predsjednik Predsjedništva SFRJ od maja 1988. do maja 1989. godine, vodeći zemlju u izuzetno turbulentnom periodu obilježenom dubokom ekonomskom krizom i rastom nacionalizama koji su ubrzo doveli do raspada federacije.

Nakon odlaska u penziju i početka agresije na Bosnu i Hercegovinu, Dizdarević ostaje u opkoljenom Sarajevu, dijeleći sudbinu svojih sugrađana. Svoje bogato političko iskustvo i uvid u pozadinu ključnih istorijskih događaja pretočio je u nekoliko uticajnih knjiga.

Među njima se posebno ističe djelo “Od smrti Tita do smrti Jugoslavije”, u kojem je detaljno analizirao unutrašnje mehanizme političke krize, rast nacionalističkih pokreta i propast jugoslovenskog projekta. Autor je i knjiga “Vrijeme koje se pamti” te brojnih memoarskih zapisa koji danas služu kao dragocjen izvor za historičare i istraživače.

Raif Dizdarević potiče iz ugledne fojničke porodice koja je dala značajan doprinos društvenom, naučnom i političkom životu BiH. Njegova braća Nijaz i Faik takođe su bili istaknuti društveno-politički radnici i diplomati.

Detalji o komemoraciji i posljednjem ispraćaju biće objavljeni naknadno.