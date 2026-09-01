Čestitka gradonačelnika Srebrenika povodom nove školske godine

Čestitku povodom početka nove školske godine uputio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

“Dragi učenici, posebno prvačići, želim vam sretan početak nove školske godine, mnogo znanja, novih prijateljstava, osmijeha i lijepih uspomena.

Roditeljima i nastavnicima želim puno strpljenja, uspjeha i ponosa na naše najmlađe.

Sretno u novim školskim pobjedama”, poručio je gradonačelnik Adnan Bjelić.