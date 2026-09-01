Čestitku povodom početka nove školske godine uputio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.
“Dragi učenici, posebno prvačići, želim vam sretan početak nove školske godine, mnogo znanja, novih prijateljstava, osmijeha i lijepih uspomena.
Roditeljima i nastavnicima želim puno strpljenja, uspjeha i ponosa na naše najmlađe.
Sretno u novim školskim pobjedama”, poručio je gradonačelnik Adnan Bjelić.
Čestitka gradonačelnika Srebrenika povodom nove školske godine
Čestitku povodom početka nove školske godine uputio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.