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Čestitka gradonačelnika Srebrenika povodom nove školske godine

By admin
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Čestitku povodom početka nove školske godine uputio je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.
“Dragi učenici, posebno prvačići, želim vam sretan početak nove školske godine, mnogo znanja, novih prijateljstava, osmijeha i lijepih uspomena.
Roditeljima i nastavnicima želim puno strpljenja, uspjeha i ponosa na naše najmlađe.
Sretno u novim školskim pobjedama”, poručio je gradonačelnik Adnan Bjelić.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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