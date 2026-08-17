Inspekcija izrekla više od 45.000 KM kazni trgovinama, kafićima i kladionicama

Kontrolisani su porezni obveznici koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, priređivanja igara na sreću klađenjem i druge uslužne djelatnosti
Inspektori Porezne uprave FBiH su na području Donjeg Vakufa, Bugojna, Kiseljaka, Fojnice i Travnika izvršili 20 inspekcijskih nadzora.
Zbog utvrđenih nepravilnosti izdali su 15 prekršajnih naloga sa ukupno 45.750 KM kazni.
– Tokom inspekcijskih nadzora, koji su izvršeni jučer, zatečeno je šest neprijavljenih radnika, dva objekta nisu imala odobrenje za rad i devet obveznika nije evidentiralo promet putem fiskalnog uređaja – saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
Kontrolisani su porezni obveznici koji obavljaju djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, priređivanja igara na sreću klađenjem i druge uslužne djelatnosti.