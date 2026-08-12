Bh. kadeti protiv Velike Britanije u četvrtfinalu EP B divizije

Muška kadetska košarkaška reprezentacija BiH izborila je plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije. Naša selekcija grupnu fazu okončala je na drugom mjestu sa omjerom od 4 pobjede i jednim porazom, odnosno sa 9 osvojenih bodova.

Tokom trajanja turnira bh. košarkaši uz poraz od Švedske, slavili su protiv Norveške, Bugarske, Luksemburga, dok su jučer u posljednjem kolu grupe C pobijedili Finsku sa 74:70.

Gledali smo jednu neizvjesnu utakmicu punu preokreta. Izabranici Slaviše Ožegovića nekoliko puta su bili u rezultatskom zaostatku, no na kraju su pokazali kvalitet, upisali vrijednu pobjedu i ovjerili plasman među 8 najboljih timova prvenstva. Ponovo je briljirao Mak Omerović sa 34, dok je dvocifren još bio Alem Elezović sa 12 postignutih poena.

Naša reprezentacija četvrtfinalni meč igra sutra protiv Velike Britanije u 16 sati.

RTVTK