Grad Srebrenik podržava sanaciju katoličke crkve u Špionici

Grad Srebrenik osigurao je 20.000 KM za rekonstrukciju i sanaciju katoličke crkve u Župi Špionica, čiji je cilj rješavanje problema oštećenja i slijeganja terena koji ugrožavaju stabilnost objekta.

Ugovor o dodjeli sredstava potpisali su gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić i župnik fra Marko Antić.

Gradonačelnik je istaknuo važnost ovog projekta i pohvalio predanost župnika u pokretanju sanacionih radova. Naglasio je i opredjeljenje Gradske uprave za kontinuiranu podršku vjerskim zajednicama, s ciljem jačanja suživota, međusobnog poštovanja i međureligijskog dijaloga.

Iz Gradske uprave najavljuju da će podrška projektima u Špionici biti nastavljena i naredne godine, uz osiguravanje dodatnih finansijskih sredstava.