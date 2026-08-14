Sarajevo večeras ponovo u centru svjetske filmske scene: Počinje 32. Sarajevo Film Festival

Sarajevo večeras otvara vrata jednog od najvažnijih filmskih događaja u regiji. Svečanom ceremonijom u Narodnom pozorištu počinje 32. Sarajevo Film Festival, koji će od 14. do 21. augusta okupiti filmske autore, glumce, producente, profesionalce iz industrije i publiku iz Bosne i Hercegovine i svijeta.

Ovogodišnji Festival otvara “Očevina” (Fatherland), novi film Oscarom nagrađenog poljskog reditelja Paweła Pawlikowskog. Film je svjetsku premijeru imao u Cannesu, gdje je Pawlikowski nagrađen za režiju, a u Sarajevo stiže kao jedan od najiščekivanijih europskih filmskih naslova.

Ceremoniju otvaranja vodit će bosanskohercegovački glumac Kerim Čutuna, dok će tradicionalni crveni tepih ispred Narodnog pozorišta i ove godine biti mjesto susreta brojnih domaćih i međunarodnih filmskih zvijezda.

Tokom osam festivalskih dana Sarajevo će ponuditi bogat program projekcija, takmičarskih selekcija, premijera, razgovora s autorima i pratećih događaja. Festival će se odvijati na više gradskih lokacija, a filmska atmosfera proširit će se i izvan Sarajeva, kroz partnerske programe u drugim gradovima.

Posebnu pažnju privlači ovogodišnji program Open Air, koji donosi izbor novih i značajnih regionalnih i međunarodnih ostvarenja.

Među važnim gostima 32. izdanja Festivala bit će i istaknuta imena svjetske kinematografije. Počasno Srce Sarajeva ove godine pripast će, između ostalih, iranskom oskarovcu Asgharu Farhadiju, britanskoj glumici Emily Watson i američkom glumcu Woodyju Harrelsonu.

Sarajevo će tako narednih sedam dana ponovo živjeti u znaku filma – od crvenog tepiha i festivalskih premijera do projekcija pod otvorenim nebom i susreta publike s autorima.