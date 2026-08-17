Tri hrvatska državljanina i Poljakinja podmetnuli 10 požara na hrvatskoj obali, u kućama im našli oružje

Policijski službenici Policijske uprave zadarske proveli su kriminalističko istraživanje i uhapsili trojicu hrvatskih državljana (46, 45 i 42 godine) i 33-godišnju državljanku Poljske.

Oni se sumnjiče za namjerno izazivanje požara na čak deset lokacija na području Zadarske županije, a kod njih je pronađeno i oružje.

Kako je saopćeno iz zadarske policije, osumnjičeni su locirani i uhapšeni 15. augusta nakon 20 sati u automobilu zadarskih registarskih oznaka, zahvaljujući brzoj intervenciji i dojavi građana o paljenju vatre uz cestu na širem području Benkovca.

Dosadašnjom istragom utvrđeno je da su sve četiri osobe, prema prethodnom planu i međusobnom dogovoru, 14. i 15. augusta namjerno izazvale požare na ukupno deset lokacija. Koristili su otvoreni plamen i upaljače, s očitim ciljem da ugroze živote i imovinu velike vrijednosti na štetu stanovništva Zadarske županije.

Svojim djelovanjem izazvali su požare na sljedećim lokacijama: Zadar (gradsko naselje Bili Brig), Zemunik Donji i Zemunik, Galovac, Donji Biljani, Zapuže, Zagrad, Lišane Tinjske, Škabrnja i Benkovac.

Prema dosadašnjim uviđajima na opožarenim lokacijama, vatra je ostavila pustoš. U požaru na Bilom Brigu u potpunosti je izgorjelo parkirano vozilo 53-godišnjeg vlasnika, dok su u požaru između Škabrnje i Zemunika Donjeg izgorjela 43 stabla maslina u vlasništvu 48-godišnjaka.

Požare su uspješno ugasili pripadnici vatrogasnih jedinica uz podršku zračnih snaga (kanadera i air tractora). Iz policije napominju da je nastupila ogromna materijalna šteta te da se i dalje prikupljaju informacije o oštećenjima koja još nisu evidentirana.

Na osnovu naloga nadležnog sudije istrage Županijskog suda u Zadru, izvršeni su pretresi domova, drugih prostorija i vozila koje su koristili osumnjičeni. Od 42-godišnjaka je oduzeta poluautomatska puška sa 44 komada pripadajuće municije. Od 46-godišnjaka je oduzet jedan pištolj te više mobilnih uređaja.

Nakon završene istrage, osumnjičene osobe su u zakonskom roku predate pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske. Krivična prijava zbog izazivanja više požara dostavljena je nadležnom Općinskom državnom tužilaštvu u Zadru.

Policija, u saradnji s tužilaštvom, nastavlja s provođenjem dokaznih radnji, a konačna pravna kvalifikacija ovisit će o utvrđenim činjenicama.