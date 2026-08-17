Održana tradicionalna manifestacija „Begova čorba“

Tradicionalna manifestacija „Begova čorba“ u organizaciji Udruženja žena “Srebrenke” Srebrenik, još jednom je okupila ljude, običaje, tradiciju i ono najljepše što naš kraj ima da ponudi.

Bilo je to druženje ispunjeno mirisima domaće kuhinje, osmijesima, lijepom atmosferom i ponosom na bosansko naslijeđe.

Manifestaciju je upotpunio kulturno – umjetnički program.



Takmičarski dio manifestacije bio je ispunjen kulinarskim umijećem, trudom i druženjem.

Prvo mjesto u pripremi begove čorbe osvojilo je Udruženje žena Duboki Potok

Drugo mjesto UŽ Tinja

Treće mjesto UŽ Lisovići.

Prije svega, bila je to još jedna prilika za iskreno druženje, razmjenu iskustava u pripremi tradicionalnih bosanskih jela, ali i želja da se sačuva od zaborava ono što, između ostalog krasi kulturu i običaje našeg kraja.

Udruženje žena “Srebrenke” zahvalilo se svim učesnicima na podršci manifestaciji, a pobjednicama uputile iskrene čestitke.