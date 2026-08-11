U Federaciji BiH uvedeno 30 novih zanimanja

Vlada Federacije BiH dopunila je klasifikaciju zanimanja sa 30 novih zanimanja, među kojima su voditelj društvenih mreža, tehničar solarnih sistema, instalater fotonaponskih sistema, CNC operater i programer, tehničar web dizajna, gerontolog i doktor urgentne medicine. Dopuna je pripremljena nakon konsultacija Federalnog zavoda za statistiku s nadležnim institucijama.

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, donijela je Odluku o dopuni Odluke o klasifikaciji zanimanja u Federaciji BiH. Ovom odlukom se dopunjuje Šifarski popis zanimanja sa 30 novih.

Inače, klasifikacija zanimanja je obavezan statistički standard koji su dužni primjenjivati svi organi vlasti, privredna društva, ustanove i druga pravna lica u Federaciji BiH, koja vrše evidentiranje, prikupljanje, obradu, analiziranje, prijenos i iskazivanje statističko-analitičkih podataka bitnih za praćenje stanja i kretanja na socijalno-ekonomskom području.

U razlozima za donošenje Odluke navodi se da je Federalni zavod za statistiku nakon provedenih konsultacija sa institucijama koje učestvuju u izradi Klasifikacija zanimanja (Agencija za državnu službu FBiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalni zavod PIO/MIO, Federalni zavodu zdravstvenog osiguranja, Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava FBiH i Zavod za javno zdravstvo FBiH) pripremio Prijedlog dopune Odluke sa definiranjem šifre i opisa za 30 novih zanimanja.

Radi se o sljedećim zanimanjima: agrometeorolog, rukovodilac službe za stambeno upravljanje i održavanje, inženjer zaštite od požara, stručnjak za uspostavljanje i održavanje GIS-a, doktor urgentne medicine, zdravstveni nutricionista, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, profesor demokratije, profesor estetike, asistent u nastavi, nastavnik demokratije, nastavnik njemačkog jezika, nastavnik turskog jezika, voditelj društvenih mreža, rukovodilac jedinice za internu reviziju, interni revizor, ekonomista turizmolog, kriminalistički vještak za daktiloskopsku identifikaciju, socijalni stručnjak za rad sa starijim osobama – gerontolog, tehničar solarnih sistema, turistički i hotelijerski tehničar, medicinski biohemičar, laboratorijsko-sanitarni tehničar, projektant odjeće na računaru, tehničar multimedije, tehničar web dizajna, operator za kriptozaštitu i obradu podataka sa radara, instalater fotonaponskih sistema, CNC operater i CNC programer.