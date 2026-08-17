Državljanin Crne Gore uhapšen u TK zbog iznude

Policijski službenici Uprave policije MUP TK su, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, nakon višemjesečne istrage identifikovali, pronašli i lišili slobode lice za koje postoje osnovi sumnje da je počinilac više krivičnih djela Iznude počinjenih na području Tuzlanskog kantona u periodu od januara 2025. godine do marta 2026. godine.

Provedenim kriminalističko istražnim mjerama i radnjama prikupljena su saznanja i materijalni dokazi iz kojih proizilaze osnovi sumnje da je V.J. (državljanin Crne Gore), s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, u proteklom vremenskom periodu na području Tuzlanskog kantona, u više navrata, putem ozbiljnih prijetnji od oštećenih lica, lažno se predstavljajući, putem telefona zahtijevao isplatu novca putem platforme za on-line isplatu “x-bon”.

Dana, 14.8.2026. godine V.J. je lišen slobode, te je nakon kriminalističke obrade uz Izvještaj o počinjenom krivičnom predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalju nadležnost, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio više krivičnih djela Iznude iz člana 295. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u vezi sa članovima 28., 31. i 55. istog Zakona.