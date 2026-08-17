Predsjedništvo BiH odobrilo zahtjev za angažman helikoptera zbog požara na Plješevici, ali odluka zavisi od OS BiH

Požar na planini Plješevica, na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i dalje je aktivan, pri čemu je na jednoj lokaciji zahvatio pojas u dužini od 350 metara.

Situaciju otežava jer se dijelom odvija na miniranom području što bi moglo otežati angažman Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Iz Grada Bihaća je saopćeno da sinoć, iza ponoći, predstavnici Civilne zaštite Grada Bihaća, Gorske službe spašavanja, Granične policije i Vatrogasne službe s premijerom USK Ibrahimom Dizdarićem i gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem.

Kako je istaknuto, požar nije velikog intenziteta na cijelom području, ali je u jednom dijelu zahvatio područje u dužini od 350 metara.

Pripadnici Šumarije angažirani su na gašenju požara, a od jutros se zbog sigurnosnih razloga lokaciji pristupa iz pravca Baljevca. Vatrogasna jedinica Bihaća im osigurava dopremu vode, kao i potrebnu opremu za gašenje.

Prema zadnjim informacijama, intenzitet požara slabi, a na terenu je angažirano 15 osoba koje će nastaviti aktivnosti na gašenju.

Sedić, gradonačelnik Bihaća je sinoć objavio informaciju da je zahtjev za stavljanje u pripravnost Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i helikoptera poslan jučer ujutru uprkos informaciji da letjelica ne bi mogla dobiti saglasnost jer se radi o miniranom području.

Zatim su poslali i drugi zahtjev za angažman helikoptera nakon povratnih informacija s terena i procjene stanja od Šumarije, Vatrogasne jedinice i Civilne zaštite, a kasnije je poslat i drugi zahtjev.

“Predsjedništvo BiH je odobrilo naš zahtjev, ali konačna odluka zavisi od procjene OS BiH jer se, ponavljam, radi o miniranom području. Ne želim znati kako neko može doći na ideju da bih pustio i pedalj našeg grada da izgori, a da znam da nisam reagovao pravovremeno. I da smo načisto: naše vatrogasce nikada, nikada i nikada ne bih poslao u minsko polje da gase požar. Nikada. Nijedan hektar nije važniji od nečijeg života”, istaknuo je on te dodao:

“Žao mi je što i u trenucima prirodnih nepogoda ima onih kojima je važnija politika od stvarnog problema. Posebno kada se, putem društvenih mreža, pokušava stvoriti slika da nismo tražili pomoć uopće ili, ne daj Bože, zato što je ministar odbrane iz drugog političkog subjekta”.

Klix.ba