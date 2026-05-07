Hoće li izbori biti pomjereni zbog kašnjenja novih tehnologija?

Proteklih sedmica i mjeseci u javnosti je vladala velika konfuzija o tome šta uvođenje novih tehnologija znači za izborni proces u Bosni i Hercegovini, kao i da li bi njihova primjena mogla smanjiti barem dio izbornih zloupotreba. Dio kritika dolazi od političkih aktera koji se protive poštenijem izbornom procesu, dok se drugi odnosi na Kristijana Šmita, visokog predstavnika čiji legitimitet osporavaju vlasti u Republici Srpskoj. Otvoreno je i pitanje da li izbori mogu biti priznati ukoliko se nove tehnologije uvedu odlukom visokog predstavnika, a ne kroz parlamentarnu proceduru.

Gotovo sigurna primjena novih tehnologija

Ipak, prema trenutnim procjenama, gotovo je izvjesno da će naredni opšti izbori biti održani uz korištenje novih tehnologija, mada ostaje nepoznato da li će sve biti spremno do planiranog termina. Pojedini stručnjaci upozoravaju da je rok kratak za nabavku skenera, njihovu instalaciju i obuku osoblja.

Zbog toga dio političara ne isključuje mogućnost kraćeg odgađanja izbora ukoliko se procijeni da tehničke pripreme neće biti završene na vrijeme.

Predsjednica Naša stranka Sabina Ćudić smatra da bi bilo prihvatljivije pomjeriti izbore za nekoliko dana, sedmica, pa čak i mjeseci, ukoliko je to potrebno kako bi se osigurala potpuna primjena izbornih tehnologija.

„Trenutno vjerujem da će nove tehnologije biti korištene. Postoji zakonski okvir, obezbijeđena su sredstva i donesena je odluka visokog predstavnika. Sada su ključni rokovi za isporuku opreme, obuku i tehničku realizaciju“, rekla je Ćudićeva.

Važnija tehnologija od samog datuma?

Nenad Grković iz Liste Za pravdu i red naveo je da su ranije predlagali izmjene Izbornog zakona iz dva razloga. Prvi je bio da se otklone pravne dileme oko odluka Kristijana Šmita tako što bi zakon bio usvojen u parlamentarnoj proceduri, dok se drugi odnosio na mogućnost eventualnog odgađanja izbora.

Kako je pojasnio, razmatrala se i opcija da se izbori pomjere za dva do tri mjeseca ukoliko pripreme za uvođenje novih tehnologija ne budu završene na vrijeme.

„Cilj je bio da se spriječe opstrukcije i svi akteri obavežu na provođenje odluka. U slučaju kašnjenja postojala bi mogućnost da se formalno zatraži odgađanje izbora dok tehnologije ne budu spremne“, rekao je Grković.

Prema njegovim riječima, bilo je pokušaja opstrukcija, prije svega kroz žalbene procese, a dio tih aktivnosti bio je usmjeren na sprečavanje uvođenja novih tehnologija.

Ipak, smatra da još postoji dovoljno vremena da se pripreme završe u planiranim rokovima.

CIK danas raspisuje izbore

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da raspiše opšte izbore, koji bi prema zakonskim rokovima trebalo da budu održani prve nedjelje u oktobru, odnosno 4. oktobra.

Član CIK-a Suad Arnautović nedavno je za Hayat TV izjavio da je riješeno i pitanje tehničkog prilagođavanja glasačkih listića za skenere. Prema njegovim riječima, birači bi na biračkom mjestu dobijali manji listić na kojem bi upisivali brojeve kandidata i lista za koje glasaju, nakon čega bi se listić ubacivao u skener i na taj način digitalno evidentirala volja birača.