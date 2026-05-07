Obilježava se godišnjica pogibije tuzlanskih ljekara i članova posade na letu za Srebrenicu, misterija i dalje bez odgovora

Prošla je 31 godina od kobnog pada helikoptera i stradanja pilota, ljekara i drugih članova posade, koji su bili na putu za Srebrenicu.

Sa heliodroma Višća kod Živinica, u večernjim satima 7. maja 1995. godine, helikopter u kojem se nalazilo 19 putnika, poletio je za Žepu. Za Srebrenicu su putovala četiri tuzlanska ljekara, koji su dobrovoljno prihvatili poziv da pomognu narodu Srebrenice: dr. Sead Halilović, dr. Muharem Deljković, dr. Husein Halilović i dr. Dževad Džananović.

Helikopter je pao u blizini mjesta gdje je trebao sletjeti. Poginulo je 12 članova posade, među kojima su piloti Džemal Malkić i Enver Čokić, letač tehničar Izet Džambić, ljekari dr. Sead Halilović, dr. Muharem Deljković i dr. Husein Halilović. Život su izgubili i putnici Nurudin Mustafić, Hasan Homarac, Avdo Mirvić, Selman Karić, Sabrija Ćesko i Hasiba Salihović.

Teže i lakše su povrijeđeni ostali putnici: Ramiz Bećirović, Ejub Golić, Hamed Malić, Mehmed Malić, Samir Karić, dr. Dževad Džananović, Dževad Džebo, Ramo Čardaković, Numo Krluč i jednogodišnji Emir Salihović.

Nakon pada ovog helikoptera, obustavljen je zračni most za Žepu i Srebrenicu, a to se kasnije odrazilo na sudbinu istočnih enklava. Na olupinama helikoptera nisu pronađeni tragovi koji bi ukazali na to da je helikopter srušen vatrenim oružjem i taj događaj je ostao misterija.

