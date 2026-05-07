U inspekcijskim nadzorima zatečen 81 neprijavljeni radnik

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su 06.05.2026. godine izvršili 231 inspekcijski nadzor na području Federacije BiH. U toku inspekcijskih nadzora najveći broj kontrola izvršen je kod poreznih obveznika koji obavljaju građevinsku djelatnost, dok su istovremeno kontrolama bile obuhvaćene i djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, pekarstva, kao i druge uslužne djelatnosti. Inspekcijskim nadzorom izvršena je provjera poštivanja odredbi Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakona o doprinosima, kao i drugih poreznih propisa.

U inspekcijskim nadzorima zatečena su 663 prijavljena radnika radnika i 81 neprijavljeni radnik. Otkriveno je 9 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad nadležnog organa, 2 porezna obveznika koja nisu imala instaliran fiskalni uređaj i 10 poreznih obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja.

Zbog utvrđenih nepravilnosti: angažiranja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnog organa, neevidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćeno je 5 objekata i u 82 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 441.850,00 KM.

Rezultati izvršenih inspekcijskih nadzora na uzorku od ukupno kontrolisana porezna obveznika pokazali su da 35 % poreznih obveznika svoje poslovanje nije uskladilo s važećim zakonima na području Federacije BiH.

Pregled izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti prikazujemo po kantonima:

Na području Kantona Sarajevo izvršene su 32 kontrole u kojima je zatečeno 20 prijavljenih radnika, 3 neprijavljena radnika, 1 objekat koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekat i u 4 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 30.500,00 KM.

U Tuzlanskom kantonu izvršene su 44 kontrole u kojima je zatečen 151 prijavljeni radnik, 15 neprijavljenih radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad i 2 obveznika nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekat, i u 18 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 79.750,00 KM.

Na području Srednjobosanskog kantona izvršene su 23 kontrole u kojima je zatečeno 86 prijavljenih radnika, 18 neprijavljenih radnika, 3 objekta koji nisu imali odobrenje za rad nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 13 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 54.600,00 KM.

U Zeničko-dobojskom kantonu izvršena je 41 kontrola u kojoj je zatečeno 178 prijavljenih radnika i 15 neprijavljenih radnika. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 9 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 66.000,00 KM.

Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršene su 34 kontrole u kojima je zatečeno 66 prijavljenih radnika 1 neprijavljeni radnik, 6 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja i 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 12 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 115.500,00 KM.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu izvršeno je 12 kontrola u kojima je zatečeno 27 prijavljenih radnika, 2 neprijavljena radnika, 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 2 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 1.000,00 KM.

U Unsko-sanskom kantonu izvršeno je 20 kontrola u kojima je zatečeno 87 prijavljenih radnika, 15 neprijavljenih radnika i 1 objekt koji nije imao odobrenje za rad nadležnog organa. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 7 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 15.500,00 KM.

Na području Kantona 10 izvršeno je 12 kontrola u kojima su zatečena 32 prijavljena radnika, 8 neprijavljenih radnika i 1 obveznik koji nije evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćen je 1 objekt i u 7 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 27.000,00 KM.

U Bosansko-podrinjskom kantonu izvršeno je 8 kontrola u kojima je zatečeno 13 prijavljenih radnika. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 6 kontrola izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 47.000,00 KM.

Na području Posavskog kantona izvršeno je 5 kontrola u kojima su zatečena 3 prijavljena radnika, 4 neprijavljena radnika, 2 objekta koja nisu imala odobrenje za rad nadležnog organa, 1 obveznik koji nije imao instaliran fiskalni uređaj 1 i 1 obveznik koje evidentirao promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti u 4 kontrole izdati su prekršajni nalozi s ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu 5.000,00 KM.

Inspekcijski nadzori će se nastaviti i u narednom periodu na području Federacije BiH. Porezna uprava Federacije BiH zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji poštuju zakone i uredno posluju i poziva porezne obveznike kod kojih su u toku inspekcijskih nadzora utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje kako se ne bi izlagali sankcijama i plaćanju visokih novčanih kazni.