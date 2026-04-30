IDDEEA upozorava građane na lažne SMS poruke: Ne otvarajte sumnjive linkove

IDDEEA BiH ponovo upozorava građane da je u toku organizovana kampanja slanja lažnih SMS poruka u kojima se zloupotrebljavaju nazivi državnih institucija.

Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH saopćili su da napadi nisu prestali ni nakon ranijeg upozorenja, već su se pojavile nove poruke s izmijenjenim sadržajem i novim internet adresama.

Riječ je o digitalnoj prevari u kojoj se imitira izgled i naziv institucija kako bi građani, pod pritiskom navodnih kazni, rokova i pravnih posljedica, otvorili linkove i unijeli lične ili finansijske podatke.

“IDDEEA BiH ne izriče saobraćajne kazne, IDDEEA BiH ne vrši naplatu kazni putem SMS poruka, IDDEEA BiH građanima ne šalje ovakve poruke sa linkovima za hitno plaćanje. Jedina zvanična internet adresa Agencije je www.iddeea.gov.ba”, saopćeno je iz IDDEEA-e.

Iz Agencije pozivaju nadležne policijske i sigurnosne institucije da hitno poduzmu mjere s ciljem identifikacije izvršilaca, gašenja spornih domena i zaštite građana.

Posebno naglašavaju potrebu saradnje s telekom operaterima radi detekcije, filtriranja i blokiranja ovakvih kampanja.

Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive linkove, da ne unose lične ili finansijske podatke i da svaku ovakvu poruku prijave nadležnim organima.