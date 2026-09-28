Internet iz svemira stiže u BiH: Starlink uskoro počinje s radom



Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je danas u Sarajevu početak pružanja usluga kompanije za pristup internetu putem satelita Starlink u BiH za nekoliko dana ili sedmica.

Nakon sastanka s direktoricom za globalno licenciranje i aktivaciju tržišta Starlinka Rebeccom Slick Hunter, Forto je istakao da se radi o ozbiljnoj infrastrukturi koja može nadomjestiti ono što BiH nije uradila za razvoj široko-pojasnog brzog interneta.

“Ne možemo ići naprijed kao država bez infrastrukture koja će omogućiti kompanijama i građanima da imaju pristup takvom internetu”, rekao je Forto.

Povezivanje škola

Pojasnio je da postoji mogućnost da u saradnji sa Starlinkom radimo na povezivanju naših škola široko-pojasnim internetom tamo gdje je najpotrebniji i gdje infrastruktura još nije razvijena.

Slick Hunter je izrazila zadovoljstvo što se približava početak pružanja usluga Starlinka u BiH i zahvalila bh. institucijama na podršci u tom procesu.

Dodala je da će u narednom periodu biti dostupno više informacija o cijenama usluga koje će biti dostupne na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine.