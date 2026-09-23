Obilježavanje sedmice farmacije i Međunarodnog dana farmaceuta: Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost

Povodom Sedmice farmacije i Svjetskog dana farmaceuta, Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona najavljuje niz svečanih, edukativnih i društveno korisnih aktivnosti koje će se realizovati tokom ove sedmice.

Ovogodišnje aktivnosti provode se pod zvaničnim sloganom Međunarodne farmaceutske federacije (FIP):

„Empowering pharmacists for healthier futures“ (Osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost). Cilj ove globalne kampanje jeste snažno isticanje neprocjenjivog doprinosa farmaceutske struke zdravstvenom sistemu, kao i jačanje uloge farmaceuta kao najdostupnijeg zdravstvenog radnika u zajednici.

Kako bi dostojanstveno obilježila ovu važnu sedmicu, Komora je pripremila bogat program aktivnosti:

Srijeda – Edukacija mladih: Predstavnici Komore posjetit će JU Srednju medicinsku školu u Tuzli, gdje će održati prigodno predavanje učenicima na temu “Magistar farmacije-više od apoteke”. Cilj je približiti mladima plemeniti poziv farmaceuta uz prezentaciju različitih mogućnosti farmaceutske profesije, razgovarati o ulozi koju imamo u društvu te motivisati buduće generacije zdravstvenih radnika.

Četvrtak (dan) – Briga o trećoj životnoj dobi: U sklopu društveno odgovornih aktivnosti, planirana je posjeta JU Dom penzionera u Tuzli. Kroz toplo druženje sa štićenicima doma, magistri farmacije će obavljati preventivna mjerenja (krvni pritisak, nivo šećera u krvi…) i pružati stručna savjetovanja o pravilnoj upotrebi terapije.

Četvrtak (veče) – Kontinuirana edukacija: Za članove Komore biće upriličeno stručno predavanje u saradnji i pod pokroviteljstvom farmaceutske kompanije Tuzlafarm doo, s ciljem daljeg usavršavanja i razmjene profesionalnih znanja.

Petak – Centralna manifestacija na trgu: Na sam Svjetski dan farmaceuta, održat će se centralni događaj na gradskom trgu. Pozivamo sve građane da nam se pridruže u otvorenom druženju, obave preventivna mjerenja, preuzmu besplatne savjete o očuvanju zdravlja i bliže se upoznaju sa radom apotekarske djelatnosti.

Medijska kampanja: Glas struke će se tokom cijele sedmice čuti i u javnom prostoru kroz intenzivna gostovanja predstavnika Komore u televizijskim i radijskim emisijama.

Edukativni materijali u apotekama

Kako bismo ovogodišnji moto o zdravijoj budućnosti proveli u djelo, Komora je pripremila i štampala poseban promotivno-edukativni letak namijenjen pacijentima. “Pozivamo građane da tokom ove sedmice posjete svoje lokalne apoteke, preuzmu svoj primjerak letka i posavjetuju se sa svojim farmaceutom.

Svim kolegama i kolegicama, magistrima farmacije, unaprijed čestitamo predstojeći Svjetski dan farmaceuta, uz želju da i dalje ujedinjeno i ponosno gradimo bolji i zdraviji sistem za sve nas”, poručili su iz Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.