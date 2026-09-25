Ministar Forto: Mijenjamo pravila za uvoz i registraciju vozila u BiH

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine predstavilo je niz promjena koje bi trebale modernizirati sistem registracije vozila i postepeno podići standarde za uvoz polovnih automobila u BiH. Među prijedlozima su uvođenje EURO 6 standarda za uvoz polovnih putničkih vozila, nova potvrda o registraciji s elektronskim čipom te novi koncept registracijskih naljepnica.

„Želimo podići standard vozila koja uvozimo u BiH i istovremeno građanima pojednostaviti registraciju. Predlažemo EURO 6 kao standard za uvoz polovnih putničkih vozila, a papirnu saobraćajnu dozvolu želimo zamijeniti modernom karticom s čipom. Ne mijenjamo stvari da bismo imali nove obrasce i procedure, nego da imamo sigurnija vozila, manje prostora za zloupotrebe i jednostavniji sistem za građane”, rekao je ministar.

Kada je riječ o uvozu polovnih vozila, prijedlog je da putnička vozila ubuduće moraju ispunjavati najmanje EURO 6, a teretna EURO 5 emisijski standard, čime bi se postepeno podizao standard vozila koja dolaze na tržište BiH.

Promjene se pripremaju i u sistemu registracije. Umjesto sadašnje papirne potvrde o registraciji, predlaže se polikarbonatna kartica s elektronskim čipom, koja bi bila sigurnija i otvorila prostor za razvoj elektronskih usluga i smanjenje administracije. Novi koncept registracijskih naljepnica predviđa i jasno razlikovanje privatnih i službenih vozila, kao i posebnu oznaku za električna vozila.

Prijedlog novog Pravilnika o registraciji vozila bit će dostupan za konsultacije s javnošću u oktobru. Posebna pažnja posvećena je zaštiti ličnih podataka pa QR kod na novim naljepnicama ne bi sadržavao ime, adresu, JMBG niti druge lične podatke vlasnika, dok bi detaljnijim podacima mogli pristupiti samo ovlašteni organi.

Promjene dolaze u trenutku kada podaci o sigurnosti na cestama upozoravaju na potrebu ozbiljnijeg pristupa ovom pitanju. Tokom 2025. godine u prometnim nesrećama u BiH život je izgubilo 288 ljudi, dok je 1810 teško i 9726 lakše povrijeđeno.

„Iza 288 poginulih nisu statistike nego ljudi koji se nisu vratili kući. Zato ne možemo popravljati samo jedan dio sistema. Moramo raditi i na vozilima, i na cestama, i na obuci vozača, ali i na propisima koji moraju pratiti vrijeme u kojem živimo. Cilj svih ovih promjena je vrlo jednostavan – da manje ljudi strada na našim cestama“, kazao je ministar Forto.

U oktobru će zato za konsultacije biti otvoreni i nacrti ažurirane Okvirne strategije prometa BiH do 2035. godine i Strategije razvoja inteligentnih prometnih sistema. Do kraja 2026. godine planirano je i upućivanje Vijeću ministara BiH izmjena Zakona o radnom vremenu i obaveznim odmorima profesionalnih vozača, a predviđena je i temeljitija revizija Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama, čiji je osnovni tekst donesen još 2006. godine.

Dio promjena bit će usmjeren i na digitalizaciju. Ministarstvo planira digitalizaciju kataloga testovnih pitanja za polaganje vozačkih ispita, daljnji razvoj portala prometnedozvole.gov.ba kako bi prijevoznici mogli elektronski podnositi zahtjeve, kao i uspostavljanje Portala za prometnu infrastrukturu koji bi na jednom mjestu objedinio podatke o projektima, investicijama, finansiranju i njihovoj realizaciji.