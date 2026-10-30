Isplata penzija za oktobar u četvrtak 5. novembra

U skladu sa Zakonom o PIO, penzije za mjesec oktobar bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak 5. novembra 2026. godine.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zajamčena 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81. stav 2. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO („Službene novine Federacije BiH“, broj: 6/26), za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 752,03 KM (724,36 + 3,82 % = 752,03).

Na osnovu navedenog :

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke a) – za manje od 20 godina penzijskog staža, odnosno 60 % osnovice, iznosi 451,22 KM,

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke b) – za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 25 godina – 65 % osnovice, iznosi 488,82 KM,

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke c) – za 25 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina – 70 % osnovice, iznosi 526,42 KM,

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke d) – za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 35 godina – 75 % osnovice iznosi 564,02 KM,

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke e) – za 35 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina – 85 % osnovice ,iznosi 639,23 KM,

Najniža penzija iz člana 81. stav 2. tačke f) – za 40 godina penzijskog staža i više, odnosno 95 % osnovice, iznosi 714,43 KM.

Invalidska i porodična penzija (iza aktivnog osiguranika) u smislu člana 81. stav 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara 2026. iznosi:

Najniža invalidska penzija iznosi 676,83 KM,

Najniža porodična penzija iznosi 676,83 KM.

Iznos zajamčene penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 874,62 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima (Zakon o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica), izmjenama navedenih propisa koji se primjenjuju od 01.01.2026. godine, utvrđena je u iznosu od 692,23 KM.

Prosječna samostalna penzija za oktobar iznosi 886,33 KM.

Penziju za oktobar primit će ukupno 474.304 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 374,8 miliona KM.