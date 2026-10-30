Dan svjesnosti o značaju biblioteka – čuvarica znanja, kulture i zajedništva

Povodom obilježavanja Dana svjesnosti o značaju biblioteka, JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik, kroz rad svoje organizacione jedinice Gradske biblioteke, podsjeća na nezamjenjivu ulogu biblioteka u razvoju obrazovanja, kulture i društva u cjelini.

Biblioteke nisu samo mjesta na kojima se čuvaju i posuđuju knjige. One su prostori učenja, istraživanja, kreativnosti, druženja i cjeloživotnog obrazovanja. U vremenu brzog protoka informacija i sve veće zastupljenosti digitalnih sadržaja, biblioteke ostaju važna mjesta koja podstiču kritičko razmišljanje, razvijaju ljubav prema knjizi i njeguju kulturu čitanja.

Gradska biblioteka Srebrenik kontinuirano radi na približavanju knjige svim generacijama, posebno najmlađima, kroz različite edukativne, kulturne i promotivne aktivnosti. Posebnu pažnju posvećuje saradnji sa vrtićima i školama, organizovanju posjeta, književnih susreta i aktivnosti kojima se djeca i mladi podstiču da biblioteku prepoznaju kao mjesto kojem se rado vraćaju.

Kroz projekat „Uvedimo svako dijete u biblioteku“, uz podršku Gradonačelnika Grada Srebrenika i Gradskog vijeća, najmlađima se omogućava besplatno članstvo, čime se od najranijeg uzrasta gradi navika čitanja i stvara osjećaj pripadnosti biblioteci.

Obilježavanje ovog dana prilika je da se podsjetimo kako ulaganje u biblioteke znači ulaganje u obrazovanije, informisanije i kulturno bogatije društvo.

Jer, biblioteka nije samo prostor ispunjen knjigama – ona je prostor ispunjen mogućnostima.